Ünlü yapımcı Arif Keskiner hayatını kaybetti

Kapıcılar Kralı ve Selvi Boylum Al Yazmalım'ın da aralarında bulunduğu Türk Sinema tarihine damga vuran birçok filmin yapımcısı Arif Keskiner 86 yaşında hayatını haybetti.
Haberi Almula Merter duyurdu:
"Koca bir devir bitti... Işıklarda uyu. Yattığın yer incitmesin Arif Keskiner"
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.