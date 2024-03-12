Muhtar adayı Çakır’dan Derince Birlikspor’a ziyaret

FUTBOLCULARA MANGAL ZİYAFETİ
Derince’nin en köklü takımları arasında bulunan Derince Birlikspor, bu sezonda 2.Küme’de çok başarılı. Kırmızı-Lacivertli son maçında da takipçisi Yenidoğanspor’u yenerek şampiyonluk yolunda çok önemli bir engeli aştı. Sırrıpaşa Mahallesi Muhtar Adayı Necati Çakır da maçtan sonra Derince Birlikspor tesislerinde futbolculara mangal ziyafeti çekti. Muhtar adayı Necati Çakır’ın yanı sıra azaları İlkay Güler, Zeynep Uzunoğlu, Fikret Yılmaz, İlhan Akay, Nuran Uzunoğlu, Murat Güleç ve Ufuk Özecik de hazır bulundu. Ayrıca Derince Birlikspor yöneticileri Şaban Ereslan, Uğur Gülsoy, Feridun Polat, Mustafa Yavuz ile takımın teknik sorumlusu Serkan Garan ile futbolcular da katıldı. Şaban Eraslan, muhtar adayı Necati Çakır’a katkılarından dolayı teşekkür etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.