Davit Shkirtladze’ye ağır para cezası verilecek

Kocaelispor’un kendi sahasında Tuzlaspor’a 2-1 kaybettiği maçın son anlarında rakibine vurduğu için kırmızı kart gören Shkirtladze, bu hareketi sebebiyle aldığı ceza sonrası oynamadığı her maç için ceza alacak.

YILLIK MALİYETİ 15 MAÇA BÖLÜNEREK…

Bugün düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaelispor Dış İlişkiler Sorumlusu ve Sportif Danışmanı Abdurrahman Başkır,”Shkirtladze’nin rakibe yumruk atma durumu var. Shkirtladze’nin yıllık maliyeti 15 maça bölünerek oynamadığı her maç için ceza olarak kendine geri dönecektir” dedi.