Davit Shkirtladze’ye ağır para cezası verilecek

Kocaelispor’un kendi sahasında Tuzlaspor’a 2-1 kaybettiği maçın son anlarında rakibine vurduğu için kırmızı kart gören Shkirtladze, bu hareketi sebebiyle aldığı ceza sonrası oynamadığı her maç için ceza alacak.
YILLIK MALİYETİ 15 MAÇA BÖLÜNEREK…
Bugün düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaelispor Dış İlişkiler Sorumlusu ve Sportif Danışmanı Abdurrahman Başkır,”Shkirtladze’nin rakibe yumruk atma durumu var. Shkirtladze’nin yıllık maliyeti 15 maça bölünerek oynamadığı her maç için ceza olarak kendine geri dönecektir” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Paşa - Bu çöpleri niye aldınız yazıklar olsun bütün takımın dengesini bozdular
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.