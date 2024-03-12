Ramil’in maliyeti

Kocaelispor’da en fazla tartışılan konulardan biri olan Azeri futbolcu Ramil’in maliyetiyle ilgili bilgilendirme yapıldı. Devre arasında takıma katılan deneyimli futbolcuya sezon sonuna kadar 250 bin Euro ödeme yapılacak. 1.5 yıllık sözleşme imzalayan futbolcuya yeni sezonda verilecek rakam ise 450 bin Euro.