Bahçeşehir Koleji öğrencileri atletizmde birinci oldu

Okullararası Atletizm yarışlarında Bahçeşehir Koleji öğrencileri birinci oldu. Asya Fındıkoğlu, ‘Genç Kızlar’ kategorisinde 100 metrede il ikincisi, 200 metrede il birincisi oldu. Ahmet Ege Önder ise ‘Genç Erkekler’ kategorisinde 400 ve 800 metre yarışlarında il birincisi oldu. Okul yönetimi, Fındıkoğlu ve Önder’i tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.