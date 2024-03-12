Takımın maliyeti 167 milyon TL

Başkır, toplam maliyetin 167 milyon TL olduğunu belirtti. Başkır yabancı futbolcuların toplam maliyetinin 2 milyon 828 bin Euro olduğu bilgisini vererek, “Bunun 1 milyon 110 bin Euro’su şubat ayı itibariyle ödendik. Kulübün her şey dahil 230-240 bin TL dolayında harcaması oldu” dedi. Başkın yerli futbolcuların toplam maliyetinin 76 milyon 690 bin, kalan borcun 18 milyon TL olduğunu açıkladı. Başkır devam eden davalarla ilgili şu bilgiyi paylaştı: Berkay Daban 200 nin TL’lik alacak davası açtı. Kulübümüz Uğurcan Bekçi’ye 250 bin TL karşı alacak davası açtı. Sergio Bastos dosyası CAS Temyiz 150 bin dolara anlaşıldı. Başkın vergi borç tutarının 2 milyon 600 bin TL olduğunu, lisans almadan bu rakamın ödeneceğini belirterek, SGK borçlarının 9. Taksit ödemesinin yapıldığını söyledi.