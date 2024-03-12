Eylem Tok ve oğlunun iadesi için talepname hazırlandı

İstanbul Eyüpsultan'da bir kişinin ölümüne yol açan trafik kazasıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Olaydan hemen sonra Mısır'a kaçan 17 yaşındaki sürücü ve annesinin daha sonra ABD'ye geçtiği belirlenmişti. Adalet Bakanlığı kaynakları anne Eylem Tok ve oğlu için iade talepnamesi hazırlandığı bilgisini paylaştı. Talepnamenin bir hafta içinde ABD'ye iletileceğini bildirdi.
Kaynak: TRT Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.