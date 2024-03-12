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İnsanların yüzde 70'i bu durumu yaşıyor... 'Son dönemlerde arttı'

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Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Canan Yıldırım, "Uzun süre geçmeyen hatta artış gösteren boyun ağrısının sebebini bulmanın tek yolu fizik tedavi hekiminizin sizi muayene etmesidir" dedi. İnsanların %70'inin hayatları boyunca en az bir kez bu durumu yaşadığını belirten uzman isim şikayetlerin son görülme sıklığının da arttığını dile getirdi. İşte detaylar...

İnsanların yüzde 70'i bu durumu yaşıyor... 'Son dönemlerde arttı' mask
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Son yıllarda özellikle cep telefonu ve bilgisayar kullanımının yaygınlaşmasına paralel olarak boyun ağrısı görülme sıklığı da giderek artıyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr. Canan Yıldırım, uzun süre geçmeyen hatta artış gösteren bel ve boyun bölgelerindeki ağrıların sebebinin fıtık mı ya da başka bir neden mi olduğu yapılan muayene sonrası ortaya çıkacağını söyledi.

SON DÖNEMLERDE ARTTI

Boyun ve bel ağrısının nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Canan Yıldırım, "İnsanların yüzde 70’i yaşamları boyunca en az bir kez boyun ağrısı çekerler. Son yıllarda özellikle cep telefonu ve bilgisayar kullanımının yaygınlaşmasına paralel olarak boyun ağrısı görülme sıklığı da giderek arttığını görmekteyiz. Boyun ağrısına o bölgedeki kemik dokular, kaslar, bağlar, diskler sebep olabilir, aynı zamanda başka bir bölgeden yansıyan ağrıda yaşayabilir. Toplum da en çok boyun ağrısı sebebi olarak bilinen boyun fıtığı ancak yüzde 5’lik kısmı oluşturmaktadır. Boyun fıtığı aslında radyolojik bir tanıdır. Günümüzde çok fazla MR çekimi yapılmasından dolayı da herkes tarafından bilinen bir terim olmuştur. Aslında boyun fıtıkları hiç şikayeti olmayan kişilerde bile çekim yapıldığında saplanılan bir bulgudur. Boyun ağrısının sebebini bulmanın tek yolu Fizik Tedavi Hekiminizin sizi muayene etmesidir” şeklinde konuştu.

BEL FITIĞINDA RİSK FAKTÖRLERİ

Bel fıtığında risk faktörlerine değinen Dr. Yıldırım, “Bel fıtığı hiç şikâyet olmayan kişilerde MR çekimi yapıldığında da rastlanılan bir anatomik bozukluktur. Kontrolsüz kilo almak, oturma ya da yattığı pozisyonlara dikkat etmeme, uzun süre öne doğru eğilerek iş yapmak, egzersiz ya da hareketsizlikten uzak kalmak, sigara içmek gibi aslında bütün bunlar kişinin kendinin düzeltebileceği risk faktörleridir. Bel fıtıklarının oluşması da büyümesi de ameliyata kadar gitmesi de kişinin kendi yaşam şekliyle ilişkilidir" diyerek sözlerine son verdi.

Kaynak: Mynet

12 Mar 2024 - 17:30 Kocaeli- Sağlık --- Okunma

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