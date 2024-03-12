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Sahurda yenildiğinde gün boyu tok tutan 7 besin

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Sahur, Ramazan ayında oruca hazırlık açısından büyük öneme sahip olan bir öğündür. Sahurda yenilen doğru besinler, gün boyu tok kalmanıza ve enerjinizi korumanıza yardımcı olur. Sahurda yenildiğinde tüm gün tok tutan bu 7 besini Ramazan boyunca tüketebilirsiniz. Bu besinler, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamanın yanı sıra uzun süreli tokluk hissiyatı sağlar. Sahurda bu besinleri tercih ederek sağlıklı bir şekilde oruç tutabilirsiniz.

Sahurda yenildiğinde gün boyu tok tutan 7 besin mask
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Sahur, Ramazan ayında oruca hazırlık için önemli bir öğündür ve doğru besinlerle yapıldığında gün boyu enerjinizi korumanıza yardımcı olur. Sahurda yenildiğinde gün boyu tok tutan ve Ramazan boyunca tüketebileceğiniz 7 besini haberimizde derledik. Bu besinler, sindirimi yavaşlatarak ve tokluk hissiyatını artırarak gün boyu enerjinizi ve performansınızı korumanıza yardımcı olur.

AVOKADO

İlk olarak son yılların popüler meyvesi avokadodan bahsedelim. Bolca lif içerip doymamış yağ ihtiva eden avokado bağırsak düzenini sağlarken kişiyi uzun süre tok da tutuyor.

YULAF

Lif ve protein açısından oldukça zengin olan bir besinde sıra: Yulaf ezmesi. Yulaftaki karbonhidratlar vücut tarafından çok daha geç yakıldığı için sizi tok tutuyor ve kan şekerinizi düzenliyor.

HURMA

Kan şekerini dengeleme özelliğine sahip hurma aslında en masum tatlı. İçinde doğal şekerler barındıran hurmanın tek bir tanesiyle tatlı krizlerinin önüne geçebilir ve kendinizi uzun süre doymuş hissedebilirsiniz.

ELMA

Tam bir lif kaynağı olan elma kan şekerini de dengede tutuyor ve tatlı krizlerinin önüne geçiyor. Yağ yakıcı özelliği de bulunan özellikle yeşil elmayı öğünlerden yarım saat önce yemek o öğünü hafif geçirmenizi ve gün boyunca acıkmamanıza yardımcı oluyor.

SÜT ÜRÜNLERİ

Özellikle ayran içerdiği proteinler sayesinde uzun süre tokluk hissetmenizi sağlar. Göbek çevresindeki yağları da yaktığı söylenen ayranı evde kendiniz yaparsanız çok daha etkili olduğunu göreceksiniz.

YUMURTA

Güne protein kaynağı olan yumurta ile başlarsanız daha geç acıktığınızı fark edeceksiniz. Sizi gün boyunca dinç de tutacak olan yumurtayı haşlayarak yerseniz bu etkisini daha çok hissedersiniz.

SEBZE ÇORBALARI

Sebzeler haşlanırken tüm liflerini çorbaya da aktaracakları için bir kase çorba sizi uzun süre tok tutacak ve gün içindeki öğünlerinizi azaltmanıza yardımcı olacaktır. Hem az kalorili ve sağlıklı, hem de midede çok yer kaplayan doyurucu bir besin arıyorsanız sebze çorbaları tam size göre.

Kaynak: Mynet

# Ramazan, hurma

12 Mar 2024 - 17:34 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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