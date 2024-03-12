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- Sağlık

Hurma alırken bunlara dikkat edin!

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Ramazan ayının en çok tüketilen yiyeceklerinden biri olan hurma hakkında uzmanlar uyardı. Bazı hurmaların dışı daha parlak olurken bazıları daha mat olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan bazı hurmalar elde yapış yapış bir his bırakabiliyor. Ramazan ayında en iyi ve doğal hurmayı satın alabilmek için bu uyarıları dikkate almanızda fayda var.

Hurma alırken bunlara dikkat edin! mask
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Genelde Ramazan ayında Medine hurmalarının daha çok tercih edildiğini belirten Ali Demirci, “Medine hurmaları daha faydalıdır, sağlık açısından iyidir. Medine hurması dışında Filistin’den, Mısır’dan bizim tercihimiz genelde Medine hurmaları oluyor. Daha çok onlar tercih ediliyor. Hurmaların boyutlarına bakarsak; genelde Filistin’den gelen hurmalar iri ve büyük oluyor, lezzet açısından Medine hurmalarını tercih ediyoruz. Çünkü lif oranı yüksek hem de Ramazanda insanın şekeri düzenleyip açlığı gideriyor” dedi.

Hurma fiyatlarının 150 ila 500 lira arasında değiştiğini belirten Ali Demirci, “Hurmaların fiyatı boyut ve kalitesine göre değişiyor. Daha iri ve büyük hurmaların fiyatı biraz daha pahalı, ufak olanlarınki de uygun oluyor” diye bilgi verdi.

İÇİ KOYU RENK OLMAMALI

Hurma almadan önce eğer imkanınız varsa ortadan ikiye bölün ve içinin ne renk olduğuna dikkat edin. Eğer içi koyu bir renkse bu hurmanın bozulmaya başladığının bir göstergesidir.

DIŞI YAPIŞ YAPIŞ OLMAMALI

Bazı hurmaları elinize aldığınız zaman dışı yapış yapış olur ve elinizde sanki şerbetli bir tatlıya dokunmuş gibi bir his bırakır. İşte bu tarz hurmaların dış kısmı tatlı olsun diye işlem görmüştür. Bu sebeple dışı yapış yapış olan hurmalardan uzak durmanız gerekir.

DIŞI PARLAK OLMAMALI

Doğada yetişen hiçbir meyvenin kabuğu parıl parıl parlamadığı gibi hurmanın da parlamaz. Ancak maalesef satıcılar ürünlerini satmak adına bazı tekniklerle hurmanın daha iştah açıcı durması için dış yüzeyini parlatıyor. Bu sebeple dışı parıl parıl parlayan hurmadan da uzak durulması gerekiyor.

GLİKOZ İÇERMEMELİ

Açıkta satın aldığınız hurmalarda bu durumu tespit edebilmeniz oldukça zor olsa da pakette aldığınız ürünlerin ambalajında mutlaka neler içerdiği yazmak zorunda. Bu sebeple eğer ambalajlı hurma tercih ediyorsanız glikozla tatlandırılmadığından emin olmalısınız. Aksi halde hurma size faydadan çok zarar verecektir.

SOĞUK ORTAMDA SAKLANMIŞ OLMALI

Her ne kadar sıcak iklim şartlarına alışkın bir meyve olsa da uzun yollardan geldiğinden dolayı ve kurtlanma ihtimalinden dolayı hurmanın soğuk ortamda muhafaza edilmesi çok önemli. Bu sebeple aldığınız hurmanın hangi şartlarda saklandığına dikkat ederseniz bozuk gıda alma ihtimali düşecektir.

Kaynak: İHA

# HER, Ramazan, hurma

12 Mar 2024 - 17:36 Kocaeli- Sağlık --- Okunma

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