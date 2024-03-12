Kharaishvili 3 hafta yok

3 HAFTA OLMAYACAK
Yeşil siyahlılar ilk yarıda sakatlanarak oyundan çıkan Gürcü orta sahadan kötü haber geldi. Üst adalesinde yırtık tespit edilen Kharaisvili’nin en az üç hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Kocaelispor’da Tuzlaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kharaishvili de yırtık tespit edildi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Cantuğrul - Çokta önemli değil varlığıyla yokluğu bir olsa ne olur olmasa ne olur bunlara verilen paraya bundan daha iyi ülkemizde yabancı ve yerli bir çok futbolcu buluna bilirdi
Basiskele41 - O pozisyonda nasıl sakatlandı merak ediyorum bu adamlar hiç alınmasa ilk yarı kadro ile devam edilse daha iyi olmazmiydi
Sporsever - Bugüne kadar varlığını göremedik ki? Acaba hiç oldu mu ki 3 hafta olmasın
Korfezli Savasci - Oynarkende yoktun
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.