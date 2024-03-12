İstinat duvarı yıkıldı, evsiz kaldılar

15 HANE BOŞALTILDI

İzmit Erenler Mahallesi Taşocağı Sokak’ta 17 gün önce yapılan yeni inşaat nedeniyle yıkılan istinat duvarı nedeniyle boşaltılan 4 binadaki 15 aile büyük mağduriyet yaşıyor. İzmit Belediyesi’nin ruhsat verdiği müteahhit tarafından yapılan yeni bina inşaatından istinat duvarı için önlem alınmadan temel atıldı. Yeni binanın temelleri atılırken istinat duvarı yıkıldı ve 4 bina İzmit Belediyesi ve AFAD tarafından boşaltıldı. Binalarda yaşayan 15 hane şahsa ait bir otele yerleştirildi. Oteldeki 15 günlük süreleri dolan vatandaşlara. Otel yarın saat 12.00’de çıkmalarını istedi. Otelde kalan mağdurlar yarın nereye gideceğini bilmiyor ve İzmit Belediyesi’nin sorunu çözmek için bir adım dahi atmadığını belirtti.

ÖNLEM ALINMADAN İNŞAAT YAPILDI

Gazetemize açıklama yapan vatandaşlar, “17 gün önce istinat duvarı yıkılınca iki gün komşularımızda ve yakınlarımızda kaldık. Daha sonra İzmit Belediyesi bizi otele yerleştirdi. Müteahhit binayı yapmaya başladığında hepimiz kendisini uyardık ve istinat duvarı yıkılabileceğini söyleyerek önlem almasını istedik. Ancak önlem almadan temelleri kazdı, evlerimizin duvarlarını kırdı. Önlem almadan başlanan inşaat nedeniyle istinat duvarı yıkıldı. Bu istinat duvarı her hangi bir afet sonucu yıkılmadı. Belediye bir müteahhitte ruhsat veriyor ve yaptığı inşaatı ve projeyi denetlemediği için yıkılıyor.

BİZ NEREYE GİDECEĞİZ.

Belediye bizi otele yerleştirdiğinde 10-15 gün içinde duvarı müteahhitte yaptıracaklarını ve mağdur olan ailelerin evlerine geçebileceğini söyledi. Ama 17 gün geçti ve yarın otel haklı olarak bizi çıkartıyor. Belediye gelip yarın sizi alıp başka yere götüreceğiz dahi demiyor. Nereye gideceğimizi, kime başvuracağımızı bilmiyoruz. Çocuklarımız okula gidemez oldu, çok mağduruz. Sınava hazırlanan çocuklarımız perişan. Gülümse Kafe’ye gidip yemek yiyoruz. Bu karda kışta otelden Gülümse Kafe’ye yürüyerek gidiyoruz. Biz yarın saat 12.00’den sonra nerede barınacağız. Gidip mühürlü evlerimizin mührünü kırıp içeri girmekten başka çaremiz kalmıyor. Yani kamu kurumları orada bir insan öldüğünde mi devreye girecek?” dedi.