Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
12 Mar 2024 - 18:39- Gündem G:

İstinat duvarı yıkıldı, evsiz kaldılar

ABONE OL Google News Sayfamız

İzmit Erenler Mahallesi Taşocağı Sokak’ta yeni yapılan inşaatta önlem alınmayınca istinat duvarı yıkıldı ve 4 bina boşaltıldı. Binalarda bulunan 15 dairede yaşayan vatandaşlar İzmit Belediyesi tarafından otele yerleştirildi. Otelde kalma süreleri yarın dolacak vatandaşlar sokakta kalma korkusu yaşıyor. Vatandaşlar, “Yarın saat 12.00’de otel bizi çıkartacak. Nerede kalacağımızı bilmiyoruz. Karşımızda bir muhatap yok” dedi.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
İstinat duvarı yıkıldı, evsiz kaldılar mask
İstinat duvarı yıkıldı, evsiz kaldılar
İstinat duvarı yıkıldı, evsiz kaldılar
+5
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

15 HANE BOŞALTILDI

İzmit Erenler Mahallesi Taşocağı Sokak’ta 17 gün önce yapılan yeni inşaat nedeniyle yıkılan istinat duvarı nedeniyle boşaltılan 4 binadaki 15 aile büyük mağduriyet yaşıyor. İzmit Belediyesi’nin ruhsat verdiği müteahhit tarafından yapılan yeni bina inşaatından istinat duvarı için önlem alınmadan temel atıldı. Yeni binanın temelleri atılırken istinat duvarı yıkıldı ve 4 bina İzmit Belediyesi ve AFAD tarafından boşaltıldı. Binalarda yaşayan 15 hane şahsa ait bir otele yerleştirildi. Oteldeki 15 günlük süreleri dolan vatandaşlara. Otel yarın saat 12.00’de çıkmalarını istedi. Otelde kalan mağdurlar yarın nereye gideceğini bilmiyor ve İzmit Belediyesi’nin sorunu çözmek için bir adım dahi atmadığını belirtti.

İstinat duvarı yıkıldı, evsiz kaldılar

 

ÖNLEM ALINMADAN İNŞAAT YAPILDI

Gazetemize açıklama yapan vatandaşlar, “17 gün önce istinat duvarı yıkılınca iki gün komşularımızda ve yakınlarımızda kaldık. Daha sonra İzmit Belediyesi bizi otele yerleştirdi. Müteahhit binayı yapmaya başladığında hepimiz kendisini uyardık ve istinat duvarı yıkılabileceğini söyleyerek önlem almasını istedik. Ancak önlem almadan temelleri kazdı, evlerimizin duvarlarını kırdı. Önlem almadan başlanan inşaat nedeniyle istinat duvarı yıkıldı. Bu istinat duvarı her hangi bir afet sonucu yıkılmadı. Belediye bir müteahhitte ruhsat veriyor ve yaptığı inşaatı ve projeyi denetlemediği için yıkılıyor.

İstinat duvarı yıkıldı, evsiz kaldılar

 

BİZ NEREYE GİDECEĞİZ.

Belediye bizi otele yerleştirdiğinde 10-15 gün içinde duvarı müteahhitte yaptıracaklarını ve mağdur olan ailelerin evlerine geçebileceğini söyledi. Ama 17 gün geçti ve yarın otel haklı olarak bizi çıkartıyor. Belediye gelip yarın sizi alıp başka yere götüreceğiz dahi demiyor. Nereye gideceğimizi, kime başvuracağımızı bilmiyoruz. Çocuklarımız okula gidemez oldu, çok mağduruz. Sınava hazırlanan çocuklarımız perişan. Gülümse Kafe’ye gidip yemek yiyoruz. Bu karda kışta otelden Gülümse Kafe’ye yürüyerek gidiyoruz. Biz yarın saat 12.00’den sonra nerede barınacağız. Gidip mühürlü evlerimizin mührünü kırıp içeri girmekten başka çaremiz kalmıyor. Yani kamu kurumları orada bir insan öldüğünde mi devreye girecek?” dedi.

İstinat duvarı yıkıldı, evsiz kaldılar
İstinat duvarı yıkıldı, evsiz kaldılar
İstinat duvarı yıkıldı, evsiz kaldılar

# HER, yeni, İzmit

12 Mar 2024 - 18:39 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.079.008 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PANSİYONDA ÇALIŞACAK PERSONEL ARANIYOR

İzmit'te bulunan pansiyonumuzda çalışacak aşağıdaki niteliklerde elemanlar alınacaktır. *18-30 yaş VASIFSIZ İŞÇİ *Yeni emekli olmuş 30-60 yaş arası...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

KOMİ ve ÇAYCI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve ÇAYCI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Sahurda yenildiğinde gün boyu tok tutan 7 besin mask
Sahurda yenildiğinde gün boyu tok tutan 7 besin
KSO Başkanı Zeytinoğlu sanayi üretimi ve cari denge verilerini değerlendirdi mask
KSO Başkanı Zeytinoğlu sanayi üretimi ve cari denge verilerini değerlendirdi
Ünlü yapımcı Arif Keskiner hayatını kaybetti mask
Ünlü yapımcı Arif Keskiner hayatını kaybetti
SEDAŞ’tan çevreyi koruma misyonunda milli ekonomiye dev katkı mask
SEDAŞ’tan çevreyi koruma misyonunda milli ekonomiye dev katkı
Kocaeli Trabzonlular Derneği iftarda buluşacak mask
Kocaeli Trabzonlular Derneği iftarda buluşacak
Savcılık Cem Garipoğlu’nun otopsi kayıtlarını talep etti mask
Savcılık Cem Garipoğlu’nun otopsi kayıtlarını talep etti

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL