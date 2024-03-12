Ertuğrul Sağlam’dan Kocaelispor yönetimine sert cevap

Bugün Kocaelispor Basın Sözcüsü Tuncay Arıcan Tuzlaspor yenilgisinin ardından basın açıklaması düzenledi. Bu toplantıda Ertuğrul Sağlam dönemi transferleri ile ilgili olarak söylediği ‘Hiçbir transferi yönetim yapmadı’ şeklindeki sözlerine Sağlam’dan cevap geldi.

ISRARLA İSTEDİKLERİMİZİ ALMADILAR

Kocaelispor’un eski çalıştırıcısı Ertuğrul Sağlam, Kocaelispor yönetiminin transfer iddialarına şu sözlerle cevap verdi: “Kocaelispor’dan ayrıldığımızdan bu yana takımın mücadelesine zarar vermemek adına bir açıklamada bulunmadım. Kocaelispor basın sözcüsü Tuncay Arıcan’ın bugün düzenlediği basın toplantısında ‘Hiçbir transferi yönetim yapmadı’ şeklindeki doğru olmayan açıklamasını ise üzülerek takip ettim. Gerek sezon başı gerekse devre arası transfer döneminde teknik ekibimizin istediği isimlerin yanında yönetim kurulunca belirlenen futbolcular da kadroya katılmıştır ve bu durum kamuoyunca da bilinmektedir. Bununla beraber ısrarla istediğimiz bazı oyuncularla görüşme dahi yapılmamıştır. Gerekirse konuyla ilgili detayları da ilerleyen günlerde açıklayabilirim.”

Kaynak: spor servisi