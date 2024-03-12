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12 Mar 2024 - 18:50- Spor G:

Ertuğrul Sağlam’dan Kocaelispor yönetimine sert cevap

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Kocaelispor’un eski Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, basın sözcüsü Tuncay Arıcan’ın ‘Hiçbir transferi yönetim yapmadı’ şeklindeki sözlerine cevap verdi.

Ertuğrul Sağlam’dan Kocaelispor yönetimine sert cevap mask
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Bugün Kocaelispor Basın Sözcüsü Tuncay Arıcan Tuzlaspor yenilgisinin ardından basın açıklaması düzenledi. Bu toplantıda Ertuğrul Sağlam dönemi transferleri ile ilgili olarak söylediği  ‘Hiçbir transferi yönetim yapmadı’ şeklindeki sözlerine Sağlam’dan cevap geldi.

ISRARLA İSTEDİKLERİMİZİ ALMADILAR

Kocaelispor’un eski çalıştırıcısı Ertuğrul Sağlam, Kocaelispor yönetiminin transfer iddialarına şu sözlerle cevap verdi: “Kocaelispor’dan ayrıldığımızdan bu yana takımın mücadelesine zarar vermemek adına bir açıklamada bulunmadım. Kocaelispor basın sözcüsü Tuncay Arıcan’ın bugün düzenlediği basın toplantısında ‘Hiçbir transferi yönetim yapmadı’ şeklindeki doğru olmayan açıklamasını ise üzülerek takip ettim. Gerek sezon başı gerekse devre arası transfer döneminde teknik ekibimizin istediği isimlerin yanında yönetim kurulunca belirlenen futbolcular da kadroya katılmıştır ve bu durum kamuoyunca da bilinmektedir. Bununla beraber ısrarla istediğimiz bazı oyuncularla görüşme dahi yapılmamıştır.  Gerekirse konuyla ilgili detayları da ilerleyen günlerde açıklayabilirim.”

Kaynak: spor servisi

# kocaelispor

12 Mar 2024 - 18:50 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

41kc - Esas şimdi özlenen golleri görebiliriz ama umudun yine Yok çünkü açıklama her iki tarafın karşılıklı anlaşmasi ile yapılmayacak ve soru işaretleri havada kalacak,ama Ertuğrul açıklarsa ozaman gerçekler ortaya çıkabilir ama sus payı verilerek (para) konuşmaya bilir,beklemeye devam.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 12 Mart 19:13
02

Buhran - İnsan kendine şunu sorar bir tarafta ertuğrul sağlam diğer tarafta başkanımız engin koyun hangisi doğruyu söylüyordur diye düşünmeye gerek var mı? İşte sırf bu yüzden bile biz başkanın istifasını istiyoruz çünkü biz biliyoruz ki başkanımız doğruları söylemiyor daha bugğn bile söylemiyor takım şampiyon olamazsa istifa edecekler ve aday olmayacaklarmış ben inanmıyorum.

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 12 Mart 19:12
01

Yorum - Hocam Fırat Güle gösterilen sabrın onda biri sana gösterilmedi.Sana çok büyük haksızlık yapıldı.Bari sezonu bitirseydin

Yanıtla . 13Beğen . 0Beğenme 12 Mart 18:59
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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