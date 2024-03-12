Kocaelispor Hyundai anlaşması bitiyor mu? Hacizler başa bela…

Kocaelispor’un Hyundai ile sponsorluk anlaşması imzalaması sonrası kulübün eski alacaklıları haciz göndererek Hyundai’den gelen paranın yüzde 80’ini almaya başladı. Bu durum Hyundai ve Kocaelispor arasında ilişkileri zayıflatırken Hyundai önümüzdeki yıl sponsorluk anlaşmasını geri çekme durumuna geldi. Konuya ilişkin Kocaelispor Dış İlişkiler Sorumlusu ve Sportif Danışmanı Abdurrahman Başkır şu ifadelere yer verdi: Bu sezon Hyundai ile iyi bir sponsorluk anlaşması yaptık. Anlaşmayı saklama isteme durumumuz olabilirdi ancak firma da kendi tanıtımını haliyle yapmak ister. Ancak kulübün eski borç dosyalarından davacı vekilleri firmaya haciz göndermeye başladılar.

20 DOSYA KARŞIMIZA ÇIKTI

Vekiller firmaya “Kocaelispor’a bir para çıkışı oldu mu?” diye soruyor. Firma da kurumsallık gereği durumu doğru izah etmek zorunda kalıyor. Bir pazarlık şansınız da kalmıyor çünkü adam parayı yakalamış ve alıyor. Bu nedenle Hyundai’den gelecek olan reklam parasının yüzde 80’inini kaybettik. Aradaki ilişkiler ne yazık ki zayıfladı. Önümüzdeki sezon için bir sorun yaşayabiliriz. Firmalarla yaptığımız anlaşmalardan sonra 20 dosya da bu şekilde karşımıza çıktı ve bu dosyalar kapandı.