Karayel: İzmit’i halkla birlikte yöneteceğim

Mehmet Karayel; Millet Partisi İl Başkan Ali Arabacı, İzmit İlçe Başkanı Ender Göktepeli, İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Musa Demirgöz ve İzmit Belediye Başkan Adayı Mehmet Karayel gazetemizi ziyaret etti. Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Adem Turgut ile bir araya gelen Millet Partisi İzmit Belediye Başkan Mehmet Karayel seçilmesi durumunda yapacaklarından bahsetti. İzmit Yeşilova Mahallesi’nde esnaf olan, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Aday Karayel; “Partimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Siyaseti ibadet gibi yapacağız. Başkan olduğumda belediyeyi halka birlikte yöneteceğim. Barış lazım, barışı da biz sağlarız” dedi.

Millet Partisi İzmit Belediye Başkan adayı Mehmet Karayel(sağdan ikinci) ve yöneticiler, Özgür Kocaeli Genel Yayın Yönetmeni Adem Turgut’u ziyaret etti.