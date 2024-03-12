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12 Mar 2024 - 20:13- Gündem G:

CHP'liler orman arazisi düzenlemesinde Nusretiye için itiraz etmedi, Dereköy ve Alikahya Haydar Akar’a öfkeli

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CHP vekilleri AK Parti’nin Türkiye’nin dört bir yanında yaşanan orman arazisi sorununu çözmek için hazırladığı ve Meclis’ten geçen yasayı Anayasa mahkemesine götürdü. Ancak CHP’liler ilimizde Alikahya ve Dereköy’de yapılan düzenlemeye itiraz ederken, Haydar Akar’ın bölgesi Nusretiye’deki aynı duruma itiraz etmedi. CHP’nin itirazı kabul edilirse Nusretiye’deki 100 hane korunurken, diğer iki bölgedeki yaklaşık 65 bin kişi mağdur olacak.

Süriye Çatak Tek
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CHP'liler orman arazisi düzenlemesinde Nusretiye için itiraz etmedi, Dereköy ve Alikahya Haydar Akar’a öfkeli mask
CHP'liler orman arazisi düzenlemesinde Nusretiye için itiraz etmedi, Dereköy ve Alikahya Haydar Akar’a öfkeli
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KOCAELİ’DE 65 BİN KİŞİ  MAĞDUR OLACAK

Kocaeli’de İzmit Alikahya özel orman, Kartepe Nusretiye orman ve Karamürsel Dereköy mükerrer kadastro sorunun çözümü için 2023 yılında yapılan yasal düzenleme dönemin CHP milletvekilleri tarafından Anayasa Mahkemesine götürüldü.

Geçtiğimiz günlerde mahkemede ilk görüşmesi yapılan karar aslında Kocaeli’de on binlerce vatandaşı ilgilendiriyor. Anayasa Mahkemesinde yapılan görüşmede üç bölgenin sadece ikisinin mahkemeye götürülerek Kartepe Nusretiye’nin çıkartılması da dikkat çekti. Kararı Mahkemeye götüren CHP Milletvekili Haydar Akar’ın Nusretiyeli olmasının bu ayrıcalıkla ilgisi olup olmadığı soru işaretlerine neden oldu. Eğer CHP’lilerin itirazı kabul edilirse ilimizde 65 bin kişi mağdur olacak.

58 YIL SONRA GELEN MAĞDURİYET

Orman arazileriyle ilgili konunun gelişimi şöyle oldu: Alikahya’da bulunan bölge 1956 yılında özel orman olarak tapulandı. Tevhit ve ifraz yapılarak yaklaşık 250 metrelik 2 bin 603 parsel oluşturuldu. Daha sonra 2014 yılında orman kadastrosu bu alana özel orman şerhi koydu ve vatandaşların mülkiyet hakkı kısıtlandı. 58 yıl sonra mağdur edilen vatandaşlar mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. Yasada 30 dönümün altındaki arazilerin özel orman olmayacağı ibaresi gereği vatandaşlar yasadan önce özel orman yapılan alanların kanun dışına çıkartılma isteği üzerine çalışma yapıldı.

İKİ KADASTRO VAR

Karamürsel Dereköy’de ise 1950 yılından sonra yapılan iki kadastro çalışmasından sonra 2000 yılında yapılan çalışmada iki mükerrer kadastro olduğu ortaya çıktı. Ardından 2. Kadastronun hükümde sayılması için dava açıldı. Açılan davalarda adreslerde çıkan sorunlar nedeniyle tebligatlar dahi verilemedi. Çünkü hak sahipleri arasında başka ülkelerde olanlar da var. Bu nedenle yapılan çalışmada kanun değiştirilerek buradaki sorunun çözülmesi istendi. Kurum hatası nedeniyle ortaya çıkan mağduriyet yasal düzenleme ile çözülmezse, çözümü onlarca yıl alabilir. Çünkü tebligatlar yıllardır eşleştirilemiyor.

100 HANE MAĞDUR

Kartepe Nusretiye köyünde ise yapılmak istenen 2B çalışmasında bilirkişinin bölgede daha önce yangın olduğu söyleyerek, burada 2B yapılmamasını istiyor. Ancak yapılan çalışmada itfaiye, orman genel müdürlüğünde ve hiçbir kamu kurumunda yangın kaydı bulunmuyor. 1970 yılından bu yana üzerinde yapılaşma olan ve yaklaşık 100 hanenin bulunduğu alanda yangın tespit edilmemişse 2B’ye dahil edilerek vatandaş mağduriyeti giderilsin isteniyor.

MECLİSTEN GEÇTİ

İzmit Alikahya’da 2603 parselde yaklaşık 30-35 bin kişiyi, Karamürsel’de 30 bin kişiyi ilgilendiren 1951 yılından bu yana yaşanan mükerrer kadastro sorunu ve Kartepe Nusretiye’de yaklaşık 100 hanenin bulunduğu 2B arazisindeki sorunlar tespit edildikten sonra kanun taslağı hazırlanıyor. Sadece Kocaeli’de değil, Türkiye’de birçok yerde benzer sorunlar olan alanlarda bu kanun değişikliği içine alınıyor. Aralarında AK Parti eski milletvekili İlyas Şeker’in de olduğu milletvekillerinin çalışması ile hazırlanan ve genel kurula getirilen kanun teklifi Meclis’ten geçti. Ancak CHP kanun teklifinin iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesine gitti.

BİR TEK NUSRETİYE YARARLANACAK

Mağdurların sorunun anayasa mahkemesine gitmesinden dolayı bir kez daha mağdur olurken mahkemede bir ayrıntı ortaya çıktı. Aralarında dönemin CHP Kocaeli milletvekilleri Haydar Akar ve Tahsin Tarhan’ın bulunduğu milletvekilleri sadece Nusretiye köyünü çıkartarak diğer tüm değişikliklerin iptalini istedi. Alikahya ve Karamürsel’deki vatandaşlar Nusretiye’deki 2B çalışmasının önünü açan yasanın kendileri için geçerli olmamasına tepkili. Vatandaşlar CHP Milletvekili Haydar Akar’ın kendi köyünü akladığını, diğer alanları ise mağdur ettiğini söylüyor.

 

CHP'liler orman arazisi düzenlemesinde Nusretiye için itiraz etmedi, Dereköy ve Alikahya Haydar Akar’a öfkeli


İLYAS ŞEKER: Mağdurların sorunlarını çözmeye çalışanlar arasında AK Parti MKYK Üyesi ve eski Kocaeli milletvekili İlyas Şeker de var.

CHP'liler orman arazisi düzenlemesinde Nusretiye için itiraz etmedi, Dereköy ve Alikahya Haydar Akar’a öfkeli

HAYDAR AKAR: CHP Türkiye genelinde düzenleme yapılan her yere itiraz ederken sadece Akar’ın bölgesi olan Nusretiye’yi ayrı tuttu. Böylece 100 hane sorundan kurtulacak ama Anayasa Mahkemesi itirazı kabul ederse 65 bin kişi mağdur olacak. Akar’a tepki büyük.

 

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12 Mar 2024 - 20:13 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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