Bu da ev sahibi şiddeti

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Kartepe Köseköy Mahallesi’nde yaşayan yaşlı bir kadın ev sahibi ile uzun süre yaşadığı sıkıntıdan sonra çocuklarının evine yerleşti. Ev sahibinin kendisini tehdit ettiğini, zorla evden çıkardığını söyleyen yaşlı kadın gözyaşlarını tutamadı. Tek başına yaşayan ve evlere temizliğe giderek yaşamını sürdürmeye çalışan kadın kendisine yapılanların bilinmesini ve ev sahiplerinin bu tür tehdit ve davranışlarının cezalandırılmasını istedi. Yalnız olduğu için korktuğunu ve bu yüzden mahkemeye gidemediğini söyleyen kadın tüm kurumlardan destek istiyor. Yaşlı kadın yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

9 YIL YAŞADIĞI EVDEN TEHDİTLE ÇIKARTILDI

Ev sahibi ile ilgili yaşadığı sıkıntıları anlatan yaşlı kadın, şunları söyledi:

“-Ben Köseköy’de 9 yıldır 2+1 bir evde oturuyorum. Kirası 1500 liraydı. Yılım dolunca kirayı 2 bin 500 liraya çıkardık. Ama ev sahibi 5 bin lira istedi. Benim emekliliğimin dahi olmadığını, ev temizliklerine giderek yaşamımı sürdürmeye çalıştığımı anlattım. Ancak beni dinlemedi. Ben kirayı 2 bin 500 lira yapmayınca beni tehdit etti ve araba ile ezeceğini söyledi. Ben yine sesimi çıkarmadın kiramı ödeyerek evde kalmaya devam ettim. Ancak bu kez evi satışa çıkardı. Evi satın almak için gezmeye gelen kişi polis olduğunu söyleyerek beni azarladı ve tehdit etti. Adam evi alacağını benim çıkmamı isteyerek polis olduğunu söylemesi üzerine ben de korktum ve evden çıktım. Şimdi çocuklarımın yayına yerleştim. Onlarında kendine göre bir düzeni var onu da bozmak istemiyorum. Ama yapacak bir şey yok.

BU HAKSIZLIKLAR GÖRÜLSÜN

Bana bu yaşatılanlara karşı ben de ev sahibi ve kendini polis olarak tanıtan şahıs ile ilgili suç duyurusunda bulundum. Bana yapılan psikolojik şiddete karşı asla sessiz kalamazdım. Ben bu yapılan haksızlıkların herkes tarafından bilinmesini ve devletin artık bu ev sahiplerinin yaptıklarına karşı önlem almasını istiyorum. Yaptığım suç duyurusundan sonra adaletin yerini bulması ve devletin tek başına ayakta durmaya çalışan, evleri temizleyerek yaşamını sürdüren bir kadına yapılanların cezalandırmasını istiyorum. Bu suç duyurusundan çıkan sonucun örnek bir sonuç olmasını ve tüm mağdurların umudu olmasını diliyorum”