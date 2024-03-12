Gölkay çöplük içinde

Yaklaşık bir yıldır tamamlanan işletme halkın hizmetine açılmazken, çevresindeki yürüyüş yolları da çöp içinde. Gölkay’ın yürüyüş parkurlarını kullanan vatandaşlar bölgenin çöp içinde olmasına tepki gösterdi. Yıllardır bölgedeki tesislerin açılmamasının zaten Gölkay’ı atıl hale getirdiğini belirten vatandaşlar, “İşletme açılmazsa bile bu bölgeye temizlik hizmeti verilmeli. Yollar çer çöp içinde olmamalı. Burası bisiklet ve yürüyüş parkurlarının, göletin olduğu bir bölge. Burada yollara atılan çöpler gerçekten çevreyi çok pis gösteriyor. Ayrıca rüzgarla birlikte gölete gidiyor. Belediyenin bir an önce asli görevlerini yaparak bu çöpleri temizlemesini. Gölkay tesislerini yeniden vatandaşlara açmasını bekliyoruz” dedi.