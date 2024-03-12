Gölkay çöplük içinde

Yaklaşık bir yıldır tamamlanan işletme halkın hizmetine açılmazken, çevresindeki yürüyüş yolları da çöp içinde. Gölkay’ın yürüyüş parkurlarını kullanan vatandaşlar bölgenin çöp içinde olmasına tepki gösterdi. Yıllardır bölgedeki tesislerin açılmamasının zaten Gölkay’ı atıl hale getirdiğini belirten vatandaşlar, “İşletme açılmazsa bile bu bölgeye temizlik hizmeti verilmeli. Yollar çer çöp içinde olmamalı. Burası bisiklet ve yürüyüş parkurlarının, göletin olduğu bir bölge. Burada yollara atılan çöpler gerçekten çevreyi çok pis gösteriyor. Ayrıca rüzgarla birlikte gölete gidiyor. Belediyenin bir an önce asli görevlerini yaparak bu çöpleri temizlemesini. Gölkay tesislerini yeniden vatandaşlara açmasını bekliyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.