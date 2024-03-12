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Ulaşım Park kooperatiflerle sözleşmeyi imzalayacak, Hat 41’de ilk sürüşü Büyükakın yapacak

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Kocaeli’de Kartepe’den Körfez’e 4 ilçe arasında kesintisiz ulaşımı sağlayacak olan ve kent trafiğinin rahatlamasında büyük öneme sahip olan Hat 41 için yarın (Çarşamba) protokol imzalanacak. Bir hafta içinde ise Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın katılımı ile bu yeni güzergahta ilk deneme sürüşü yapılacak.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Ulaşım Park kooperatiflerle sözleşmeyi imzalayacak, Hat 41’de ilk sürüşü Büyükakın yapacak mask
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SON TOPLANTI YAPILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşıma araçlarını D-100 trafiğinden almak ve Körfez’den Kartepe’ye kadar kesintisiz ulaşımı sağlamak için kurulan Hat 41’in devreye alınması için son hazırlıklar yapılıyor. Toplu taşıma kooperatifleri ile dün son kez sözleşme üzerinde görüşme yapan Büyükşehir Belediyesi, hatta Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın katılımı ile yapılacak törenle ilk deneme sürüşlerine başlayacak. Hattı işletecek olan Ulaşım Park A.Ş ile toplu taşıma kooperatifleri arasında protokol ise Çarşamba günü imzalanacak.

 

ÇARŞAMBA İMZALANIYOR

Ulaşım Daire Başkanlığında yapılan toplantıya Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, Ulaşım Daire Başkanı Ali Bilgin, Ulaşım Park A.Ş Genel Müdürü Serhan Çatal, Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt ile Körfez, İzmit ve Kartepe toplu taşıma kooperatifleri başkanları katıldı. Basına kapalı yapılan toplantıda Ulaşım Park ile kooperatifler arasında yapılacak olan sözleşmenin son şekli görüşüldü. Toplantıda sözleşmenin yarın Ulaşım Park ile kooperatifler arasında imzalanmasına da karar verildi.

 

YENİ HAT İÇİN TÖREN YAPILACAK

İmzaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın katılımı ile yapılacak törende ilk sefer yapılacak. İlk seferin ardından deneme sürüşleri yapılacak ve hat tamamen devreye alınacak. Hat 41’in devreye alınması ile birlikte ilçelerde kılçık hatlara alınan araçlar ve kılçık hatlar da belirlendi. Önümüzdeki günlerde Büyükşehir oluşturulan yeni kılçık hatları da kamuoyu ile paylaşacak.

 

Hat 41 ile ilgili taşıma kooperatiflerinin yöneticileriyle dün Gökmen Mengüç başkanlığında toplantı yapıldı, son ayrıntılar ele alındı.

 

 

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12 Mar 2024 - 21:38 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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