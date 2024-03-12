Belediye ve müteahhit el ele verdi vatandaşlar sokakta kaldı

TOPLANTI YAPTILAR

İzmit Erenler Mahallesi Taşocağı Sokak’ta 17 gün önce yapılan yeni inşaat nedeniyle yıkılan istinat duvarı nedeniyle boşaltılan 4 binadaki 15 aile sokakta kaldı. İstinat duvarı yıkıldıktan sonra otele yerleştirilen 15 hanenin sakinleri bugün gazetemizi arayarak, yarın kaldıkları otelden çıkartılacaklarını söyledi. Gazetemizde çıkan haberin ardından Yasemin Özkonan Kahveci otelde vatandaşlarla bir araya geldi. Kahveci, belediyenin bütçesi olmadığı için bundan sonra otel ücreti ödeyemeyeceklerini ve yarın saat 12.00’den itibaren herkesin başının çaresine bakması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine vatandaşlar tepki göstererek valilik ve büyükşehirden destek istedi.

KİRAYA ÇIKIN DEDİ

Saat 21.30’da biten toplantının ardından gazetemizi arayan mağdurlar, toplantıda yaşananları anlattı. Mağdurlar, “Yasemin Hanım gayet nazik bir şekilde bize durumu anlattı ve başımızın çaresine bakmamızı istedi. Yarın saat 12.00’de otelden çıkmamız gerektiğini söyledi. Belediyenin bütçesi olmadığı için bizi daha fazla otelde tutamayacaklarını belirtti. Belediyenin yasal olarak bizi 3 gün misafir edebileceğini ondan sonra edemeyeceğini ve 12 günde iyilik olsun diye bizi otelde tuttuklarını söyledi. Hata bize kiraya çıkın önerisinde dahi bulundu. Bizim kiraya çıkacak gücümüz yok. Birçoğumuzun burada yanında kalacağı yakını dahi yok. Çocuklarımız bu bölgede okula gidiyor. Yani hangi mantıkla bize bu önerilerde bulunuluyor hala anlamış değiliz.

NE MÜTEAHHİT NE BELEDİYE

Yani bizim anlamadığımız istinat duvarı bir afet sonucu yıkılmadı. Belediyenin verdiği ruhsat nedeniyle müteahhit tarafından yıkıldı. Ne belediye duvarı yapıyor ne de müteahhit. Yani yıkılan duvar 15 günde yapılabilecek bir yer günlerdir bir çivi dahi çakılmadı. Biz bu kışın ortasında nereye gideceğiz. Gidip evlerimizin yanında çadır kurup çadır da mı kalalım. Belediyenin ne yapmak istediğini gerçekten anlamıyoruz. Bize kamu kurumlarının yardım eli uzatmasını istiyoruz” dedi.