Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
12 Mar 2024 - 21:57- Gündem G:

Belediye ve müteahhit el ele verdi vatandaşlar sokakta kaldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Erenler Mahallesi’nde yıkılan istinat duvarı nedeniyle 15 gündür otelde kalan 15 aile yarın İzmit Belediyesi tarafından otelden çıkartılacak. İstinat duvarına bir çivi dahi çakmayan belediye ve müteahhit firmanın kendilerini resmen sokağa mahkum ettiğini belirten vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Belediye ve müteahhit el ele verdi vatandaşlar sokakta kaldı mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

TOPLANTI YAPTILAR

İzmit Erenler Mahallesi Taşocağı Sokak’ta 17 gün önce yapılan yeni inşaat nedeniyle yıkılan istinat duvarı nedeniyle boşaltılan 4 binadaki 15 aile sokakta kaldı. İstinat duvarı yıkıldıktan sonra otele yerleştirilen 15 hanenin sakinleri bugün gazetemizi arayarak, yarın kaldıkları otelden çıkartılacaklarını söyledi. Gazetemizde çıkan haberin ardından Yasemin Özkonan Kahveci otelde vatandaşlarla bir araya geldi. Kahveci, belediyenin bütçesi olmadığı için bundan sonra otel ücreti ödeyemeyeceklerini ve yarın saat 12.00’den itibaren herkesin başının çaresine bakması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine vatandaşlar tepki göstererek valilik ve büyükşehirden destek istedi.

 

Belediye ve müteahhit el ele verdi vatandaşlar sokakta kaldı

KİRAYA ÇIKIN DEDİ

Saat 21.30’da biten toplantının ardından gazetemizi arayan mağdurlar, toplantıda yaşananları anlattı. Mağdurlar, “Yasemin Hanım gayet nazik bir şekilde bize durumu anlattı ve başımızın çaresine bakmamızı istedi. Yarın saat 12.00’de otelden çıkmamız gerektiğini söyledi. Belediyenin bütçesi olmadığı için bizi daha fazla otelde tutamayacaklarını belirtti. Belediyenin yasal olarak bizi 3 gün misafir edebileceğini ondan sonra edemeyeceğini ve 12 günde iyilik olsun diye bizi otelde tuttuklarını söyledi. Hata bize kiraya çıkın önerisinde dahi bulundu. Bizim kiraya çıkacak gücümüz yok. Birçoğumuzun burada yanında kalacağı yakını dahi yok. Çocuklarımız bu bölgede okula gidiyor. Yani hangi mantıkla bize bu önerilerde bulunuluyor hala anlamış değiliz.

 

Belediye ve müteahhit el ele verdi vatandaşlar sokakta kaldı

NE MÜTEAHHİT NE BELEDİYE

Yani bizim anlamadığımız istinat duvarı bir afet sonucu yıkılmadı. Belediyenin verdiği ruhsat nedeniyle müteahhit tarafından yıkıldı. Ne belediye duvarı yapıyor ne de müteahhit. Yani yıkılan duvar 15 günde yapılabilecek bir yer günlerdir bir çivi dahi çakılmadı. Biz bu kışın ortasında nereye gideceğiz. Gidip evlerimizin yanında çadır kurup çadır da mı kalalım. Belediyenin ne yapmak istediğini gerçekten anlamıyoruz. Bize kamu kurumlarının yardım eli uzatmasını istiyoruz” dedi.

 

 

# İzmit, yeni

12 Mar 2024 - 21:57 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.079.008 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PANSİYONDA ÇALIŞACAK PERSONEL ARANIYOR

İzmit'te bulunan pansiyonumuzda çalışacak aşağıdaki niteliklerde elemanlar alınacaktır. *18-30 yaş VASIFSIZ İŞÇİ *Yeni emekli olmuş 30-60 yaş arası...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

KOMİ ve ÇAYCI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve ÇAYCI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

İstinat duvarı yıkıldı, evsiz kaldılar mask
İstinat duvarı yıkıldı, evsiz kaldılar
Sahurda yenildiğinde gün boyu tok tutan 7 besin mask
Sahurda yenildiğinde gün boyu tok tutan 7 besin
KSO Başkanı Zeytinoğlu sanayi üretimi ve cari denge verilerini değerlendirdi mask
KSO Başkanı Zeytinoğlu sanayi üretimi ve cari denge verilerini değerlendirdi
Ünlü yapımcı Arif Keskiner hayatını kaybetti mask
Ünlü yapımcı Arif Keskiner hayatını kaybetti
SEDAŞ’tan çevreyi koruma misyonunda milli ekonomiye dev katkı mask
SEDAŞ’tan çevreyi koruma misyonunda milli ekonomiye dev katkı
Kocaeli Trabzonlular Derneği iftarda buluşacak mask
Kocaeli Trabzonlular Derneği iftarda buluşacak

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL