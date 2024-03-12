Plajyolu sakinleri İzmit Belediyesini göreve çağırdı

Bölgeden araçlarıyla geçen vatandaşlar bu yolun arabalarına zarar verdiğini ve tehlikeye yol açtığını ifade etti. Gazetemize ulaşan vatandaşlar, İzmit Belediyesi bölgesi içerisinde yer alan bu yol için belediyeye göreve davet ederek yolun düzenlenmesini talep etti. Vatandaşlar, “Yolda alt yapı ile ilgili bir çalışma yapıldıktan sonra üst yapının kısa zamanda yapılması gerekiyor. Elbette alt yapıdan sonra biraz beklemek ve toprağın tam oturmasını beklemek gerekebilir. Ama bizim araçlarımızın da düşünülmesini ve çalışmaların insanlara zarar vermeyecek şekilde yapılması gerekiyor. İzmit Belediyesi bu alanı uzun zamandır yapmadı. Artık bıktık bu durumdan” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.