Plajyolu sakinleri İzmit Belediyesini göreve çağırdı

Bölgeden araçlarıyla geçen vatandaşlar bu yolun arabalarına zarar verdiğini ve tehlikeye yol açtığını ifade etti. Gazetemize ulaşan vatandaşlar, İzmit Belediyesi bölgesi içerisinde yer alan bu yol için belediyeye göreve davet ederek yolun düzenlenmesini talep etti. Vatandaşlar, “Yolda alt yapı ile ilgili bir çalışma yapıldıktan sonra üst yapının kısa zamanda yapılması gerekiyor. Elbette alt yapıdan sonra biraz beklemek ve toprağın tam oturmasını beklemek gerekebilir. Ama bizim araçlarımızın da düşünülmesini ve çalışmaların insanlara zarar vermeyecek şekilde yapılması gerekiyor. İzmit Belediyesi bu alanı uzun zamandır yapmadı. Artık bıktık bu durumdan” dedi.