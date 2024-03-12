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Afet Haberleşme istasyonu yapıldı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, afetlere hazırlık kapsamında Doğu Kışla Gençlik Parkı’ndaki kuleyi Afet Haberleşme İstasyonu’na dönüştürdü.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Afet Haberleşme istasyonu yapıldı mask
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6 Şubat depremleri sonrası Kocaeli’deki afete hazırlık çalışmaları hız kazandı. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kentin farklı noktalarında afet haberleşme istasyonları kuruyor. O istasyonlardan biri de İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi sınırları içerisindeki Doğu Kışla Gençlik Parkı’ndaki kule olarak belirlendi. Daha önce sadece parkın adı yazan kule kaplandı. Kulenin yeni adı 1Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılı Afet Haberleşme İstasyonu İzmit Doğu Kışla Gençlik Parkı oldu. Kulenin üstüne megafon yerleştirildi, afet durumunda kuleden kentteki insanlara anonslar yapılacak

 

# İzmit, Kocaeli, yeni, Büyükşehir

12 Mar 2024 - 23:43 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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