Afet Haberleşme istasyonu yapıldı

6 Şubat depremleri sonrası Kocaeli’deki afete hazırlık çalışmaları hız kazandı. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kentin farklı noktalarında afet haberleşme istasyonları kuruyor. O istasyonlardan biri de İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi sınırları içerisindeki Doğu Kışla Gençlik Parkı’ndaki kule olarak belirlendi. Daha önce sadece parkın adı yazan kule kaplandı. Kulenin yeni adı 1Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılı Afet Haberleşme İstasyonu İzmit Doğu Kışla Gençlik Parkı oldu. Kulenin üstüne megafon yerleştirildi, afet durumunda kuleden kentteki insanlara anonslar yapılacak
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.