Dil kursu vatandaşın parasını iade etmedi

İki hafta önce mevcut kursun aidatını ödemek isterken yanlışlıkla eski kursun hesabına gönderdiği para kendisine iade edilmediğini iddia eden vatandaş yaşadıklarını söyle anlattı:

Kızımın aylık 2 bin 900 lira olan İngilizce kursu ücretini Amerikan Life göndereceğime daha önceki kursu Amerikan VIP’in hesabına yatırmışım. Yanlışlığı fark ettiğimde hemen Amerikan VIP’in yetkilileri ile görüştüm. Bana dilekçe yazdırdılar. Dilekçeyi yazıp verdim. 1-2 gün içinde paramın iade edileceğini söylediler. Ancak üzerinden 2 hafta geçmesine rağmen hala parasının iade edilmediğini söyledi. Aradığımızda ise muhasebe yatırmıyor diyerek işin içinden çıkıyorlar. Gerçekten mağdur edildim. Ben paramın bir an önce geri verilmesini istiyorum.