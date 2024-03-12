Yerimizi koruduk ama aşağıyla fark azaldı

PLAY-OFF’UN ALTINDAN 4 PUAN UZAKTAYIZ
Trendyol 1.Lig’de 26. hafta perdesi önceki akşamki tek maçla kapandı. Zevkli ve çekişmeli geçen maçta Manisa FK, Ümraniye engelini 3-2’lik sonuçla aştı. Artık sezonun bitimine 8 hafta kaldı. Kocaelispor üüst üste 5 maç kazanamadı ancak üçüncü sıradaki yerini korudu. Yeşil-Siyahlı ekibimizin liderle arasındaki 16 puan fark değişmezken, ikinci Göztepe ile fark 7’den 10’a çıktı. Temsilcimizin Play-Off’un altıyla olan 6 puanlık fark da 4’e kadar indi. Kocaelispor yeniden ilk 7’de yer alan takımlar içinde kalesinde en fazla gol gören ekip konumuna geldi.
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
1. Eyüpspor
|26
|20
|1
|5
|61
|21
|40
|61
2. Göztepe
|26
|17
|4
|5
|45
|15
|30
|55
3. Kocaelispor
|26
|13
|6
|7
|39
|29
|10
|45
4. Sakaryaspor
|26
|12
|8
|6
|39
|28
|11
|44
5. Bodrumspor
|26
|12
|7
|7
|34
|18
|16
|43
6. Çorum Belediyespor
|26
|12
|6
|8
|40
|25
|15
|42
7. Boluspor
|26
|12
|6
|8
|25
|27
|-2
|42
8. Bandırmaspor
|26
|11
|8
|7
|35
|21
|14
|41
9. Gençlerbirliği
|26
|9
|10
|7
|29
|26
|3
|37
10. BB Erzurumspor
|26
|9
|10
|7
|25
|21
|4
|34
11. Manisa BBSK
|26
|7
|10
|9
|30
|29
|1
|31
12. Keçiörengücü
|26
|8
|7
|11
|24
|33
|-9
|31
13. Ümraniyespor
|26
|8
|6
|12
|30
|39
|-9
|30
14. Tuzlaspor
|26
|7
|6
|13
|26
|42
|-16
|27
15. Adanaspor
|26
|8
|3
|15
|21
|38
|-17
|27
16. Şanlıurfaspor
|26
|5
|9
|12
|17
|30
|-13
|24
17. Altay
|26
|5
|3
|18
|12
|53
|-41
|15
18. Giresunspor
|26
|2
|4
|20
|12
|49
|-37
|7
Biten Maçlar
|08.03.2024 20:00
|Boluspor - Giresunspor
|2 - 1
|09.03.2024 13:30
|Bandırmaspor - Bodrumspor
|0 - 0
|09.03.2024 16:00
|Adanaspor - Sakaryaspor
|0 - 0
|09.03.2024 19:00
|Eyüpspor - Çorum Belediyespor
|0 - 1
|10.03.2024 13:30
|Altay - Gençlerbirliği
|0 - 4
|10.03.2024 13:30
|Keçiörengücü - BB Erzurumspor
|0 - 2
|10.03.2024 16:00
|Şanlıurfaspor - Göztepe
|0 - 1
|10.03.2024 19:00
|Kocaelispor - Tuzlaspor
|1 - 2
|11.03.2024 20:30
|Manisa BBSK - Ümraniyespor
|3 - 2
Sonraki Maçlar
|15.03.2024 20:30
|Gençlerbirliği - Kocaelispor
|16.03.2024 13:30
|Bandırmaspor - Eyüpspor
|16.03.2024 16:00
|Çorum Belediyespor - Manisa BBSK
|16.03.2024 20:30
|Göztepe - Keçiörengücü
|17.03.2024 13:30
|Bodrumspor - Boluspor
|17.03.2024 13:30
|BB Erzurumspor - Tuzlaspor
|17.03.2024 16:00
|Ümraniyespor - Adanaspor
|17.03.2024 16:00
|Giresunspor - Şanlıurfaspor
|17.03.2024 20:30
|Sakaryaspor - Altay
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.