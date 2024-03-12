Yerimizi koruduk ama aşağıyla fark azaldı

PLAY-OFF’UN ALTINDAN 4 PUAN UZAKTAYIZ

Trendyol 1.Lig’de 26. hafta perdesi önceki akşamki tek maçla kapandı. Zevkli ve çekişmeli geçen maçta Manisa FK, Ümraniye engelini 3-2’lik sonuçla aştı. Artık sezonun bitimine 8 hafta kaldı. Kocaelispor üüst üste 5 maç kazanamadı ancak üçüncü sıradaki yerini korudu. Yeşil-Siyahlı ekibimizin liderle arasındaki 16 puan fark değişmezken, ikinci Göztepe ile fark 7’den 10’a çıktı. Temsilcimizin Play-Off’un altıyla olan 6 puanlık fark da 4’e kadar indi. Kocaelispor yeniden ilk 7’de yer alan takımlar içinde kalesinde en fazla gol gören ekip konumuna geldi.

TAKIM O G B M A Y AV P 1. Eyüpspor 1. Eyüpspor 26 20 1 5 61 21 40 61 2. Göztepe 2. Göztepe 26 17 4 5 45 15 30 55 3. Kocaelispor 3. Kocaelispor 26 13 6 7 39 29 10 45 4. Sakaryaspor 4. Sakaryaspor 26 12 8 6 39 28 11 44 5. Bodrumspor 5. Bodrumspor 26 12 7 7 34 18 16 43 6. Çorum Belediyespor 6. Çorum Belediyespor 26 12 6 8 40 25 15 42 7. Boluspor 7. Boluspor 26 12 6 8 25 27 -2 42 8. Bandırmaspor 8. Bandırmaspor 26 11 8 7 35 21 14 41 9. Gençlerbirliği 9. Gençlerbirliği 26 9 10 7 29 26 3 37 10. BB Erzurumspor 10. BB Erzurumspor 26 9 10 7 25 21 4 34 11. Manisa BBSK 11. Manisa BBSK 26 7 10 9 30 29 1 31 12. Keçiörengücü 12. Keçiörengücü 26 8 7 11 24 33 -9 31 13. Ümraniyespor 13. Ümraniyespor 26 8 6 12 30 39 -9 30 14. Tuzlaspor 14. Tuzlaspor 26 7 6 13 26 42 -16 27 15. Adanaspor 15. Adanaspor 26 8 3 15 21 38 -17 27 16. Şanlıurfaspor 16. Şanlıurfaspor 26 5 9 12 17 30 -13 24 17. Altay 17. Altay 26 5 3 18 12 53 -41 15 18. Giresunspor 18. Giresunspor 26 2 4 20 12 49 -37 7

Biten Maçlar

08.03.2024 20:00 Boluspor - Giresunspor 2 - 1 09.03.2024 13:30 Bandırmaspor - Bodrumspor 0 - 0 09.03.2024 16:00 Adanaspor - Sakaryaspor 0 - 0 09.03.2024 19:00 Eyüpspor - Çorum Belediyespor 0 - 1 10.03.2024 13:30 Altay - Gençlerbirliği 0 - 4 10.03.2024 13:30 Keçiörengücü - BB Erzurumspor 0 - 2 10.03.2024 16:00 Şanlıurfaspor - Göztepe 0 - 1 10.03.2024 19:00 Kocaelispor - Tuzlaspor 1 - 2 11.03.2024 20:30 Manisa BBSK - Ümraniyespor 3 - 2

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