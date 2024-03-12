Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Spor

Yerimizi koruduk ama aşağıyla fark azaldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Son beş maçı kazanamayan Kocaelispor üçüncü sıradaki yerini korudu ancak aşağıdaki takımlarla arasındaki puan farkı eridi. Temsilcimizin Play-Off’un altıyla arasında sadece 4 puan fark kaldı.

Hulusi Özdilek
Hulusi Özdilek Tüm Haberleri
Yerimizi koruduk ama aşağıyla fark azaldı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

PLAY-OFF’UN ALTINDAN 4 PUAN UZAKTAYIZ

Trendyol 1.Lig’de 26. hafta perdesi önceki akşamki tek maçla kapandı. Zevkli ve çekişmeli geçen maçta Manisa FK, Ümraniye engelini 3-2’lik sonuçla aştı. Artık sezonun bitimine 8 hafta kaldı. Kocaelispor üüst üste 5 maç kazanamadı ancak üçüncü sıradaki yerini korudu. Yeşil-Siyahlı ekibimizin liderle arasındaki 16 puan fark değişmezken, ikinci Göztepe ile fark 7’den 10’a çıktı. Temsilcimizin Play-Off’un altıyla olan 6 puanlık fark da 4’e kadar indi. Kocaelispor yeniden ilk 7’de yer alan takımlar içinde kalesinde en fazla gol gören ekip konumuna geldi.

TAKIMOGBMAYAVP
Yerimizi koruduk ama aşağıyla fark azaldı1. Eyüpspor
26201561214061
Yerimizi koruduk ama aşağıyla fark azaldı2. Göztepe
26174545153055
Yerimizi koruduk ama aşağıyla fark azaldı3. Kocaelispor
26136739291045
Yerimizi koruduk ama aşağıyla fark azaldı4. Sakaryaspor
26128639281144
Yerimizi koruduk ama aşağıyla fark azaldı5. Bodrumspor
26127734181643
Yerimizi koruduk ama aşağıyla fark azaldı6. Çorum Belediyespor
26126840251542
Yerimizi koruduk ama aşağıyla fark azaldı7. Boluspor
2612682527-242
Yerimizi koruduk ama aşağıyla fark azaldı8. Bandırmaspor
26118735211441
Yerimizi koruduk ama aşağıyla fark azaldı9. Gençlerbirliği
2691072926337
Yerimizi koruduk ama aşağıyla fark azaldı10. BB Erzurumspor
2691072521434
Yerimizi koruduk ama aşağıyla fark azaldı11. Manisa BBSK
2671093029131
Yerimizi koruduk ama aşağıyla fark azaldı12. Keçiörengücü
2687112433-931
Yerimizi koruduk ama aşağıyla fark azaldı13. Ümraniyespor
2686123039-930
Yerimizi koruduk ama aşağıyla fark azaldı14. Tuzlaspor
2676132642-1627
Yerimizi koruduk ama aşağıyla fark azaldı15. Adanaspor
2683152138-1727
Yerimizi koruduk ama aşağıyla fark azaldı16. Şanlıurfaspor
2659121730-1324
Yerimizi koruduk ama aşağıyla fark azaldı17. Altay
2653181253-4115
Yerimizi koruduk ama aşağıyla fark azaldı18. Giresunspor
2624201249-377

Biten Maçlar 

08.03.2024 20:00Boluspor - Giresunspor2 - 1
09.03.2024 13:30Bandırmaspor - Bodrumspor0 - 0
09.03.2024 16:00Adanaspor - Sakaryaspor0 - 0
09.03.2024 19:00Eyüpspor - Çorum Belediyespor0 - 1
10.03.2024 13:30Altay - Gençlerbirliği0 - 4
10.03.2024 13:30Keçiörengücü - BB Erzurumspor0 - 2
10.03.2024 16:00Şanlıurfaspor - Göztepe0 - 1
10.03.2024 19:00Kocaelispor - Tuzlaspor1 - 2
11.03.2024 20:30Manisa BBSK - Ümraniyespor3 - 2

Sonraki Maçlar 

15.03.2024 20:30Gençlerbirliği - Kocaelispor
16.03.2024 13:30Bandırmaspor - Eyüpspor
16.03.2024 16:00Çorum Belediyespor - Manisa BBSK
16.03.2024 20:30Göztepe - Keçiörengücü
17.03.2024 13:30Bodrumspor - Boluspor
17.03.2024 13:30BB Erzurumspor - Tuzlaspor
17.03.2024 16:00Ümraniyespor - Adanaspor
17.03.2024 16:00Giresunspor - Şanlıurfaspor
17.03.2024 20:30Sakaryaspor - Altay

# kocaelispor, hafta

12 Mar 2024 - 23:56 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.079.008 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PANSİYONDA ÇALIŞACAK PERSONEL ARANIYOR

İzmit'te bulunan pansiyonumuzda çalışacak aşağıdaki niteliklerde elemanlar alınacaktır. *18-30 yaş VASIFSIZ İŞÇİ *Yeni emekli olmuş 30-60 yaş arası...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

KOMİ ve ÇAYCI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve ÇAYCI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Yerimizi koruduk ama aşağıyla fark azaldı mask
Yerimizi koruduk ama aşağıyla fark azaldı
Gençlerbirliği-Kocaelispor maçı Eryaman Stadı’nda mask
Gençlerbirliği-Kocaelispor maçı Eryaman Stadı’nda
Ramil’in maliyeti mask
Ramil’in maliyeti
Kocaelispor'da mali kongre yapılmayacak mask
Kocaelispor'da mali kongre yapılmayacak
Muhtar adayı Çakır’dan Derince Birlikspor’a ziyaret mask
Muhtar adayı Çakır’dan Derince Birlikspor’a ziyaret
U-14’lerin gideceği grup merkezleri belli oldu mask
U-14’lerin gideceği grup merkezleri belli oldu

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL