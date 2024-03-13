İş makinesi devrildi: 2 yaralı

Kaza, İzmit Tepeköy Mahallesi Kurtuluş Bulvarı'nda meydana geldi. E.Ü. idaresindeki iş makinesi yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi nedeniyle bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iş makinesi refüje devrildi. Sürücü E.Ü. ve B.K. yan yatan iş makinesinde sıkıştı.
İŞ MAKİNESİNDEN ÇIKARILDILAR
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri geldi. İş makinesinden çıkartılan E.Ü. ve B.K. sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İŞ MAKİNESİ KALDIRILDI
Kaza nedeniyle trafikte araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. İş makinesi çekici ile refüjden kaldırılırken, trafik normal seyrine döndü.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.