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- Asayiş

İş makinesi devrildi: 2 yaralı

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İzmit'te yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan iş makinesinin bariyere çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İş makinesi devrildi: 2 yaralı
İş makinesi devrildi: 2 yaralı
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Kaza, İzmit Tepeköy Mahallesi Kurtuluş Bulvarı'nda meydana geldi. E.Ü. idaresindeki iş makinesi yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi nedeniyle bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iş makinesi refüje devrildi. Sürücü E.Ü. ve B.K. yan yatan iş makinesinde sıkıştı.

İş makinesi devrildi: 2 yaralı

İŞ MAKİNESİNDEN ÇIKARILDILAR
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri geldi. İş makinesinden çıkartılan E.Ü. ve B.K. sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İş makinesi devrildi: 2 yaralı

İŞ MAKİNESİ KALDIRILDI
Kaza nedeniyle trafikte araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. İş makinesi çekici ile refüjden kaldırılırken, trafik normal seyrine döndü.

İş makinesi devrildi: 2 yaralı
İş makinesi devrildi: 2 yaralı

Kaynak: İHA

# İzmit, polis, araç

13 Mar 2024 - 08:46 İHA Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

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