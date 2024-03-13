İşçi servisi bariyere çarptı: 1 yaralı

Kaza, İzmit Yeni Mahalle D-100 kara yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Ç.D. idaresindeki 41 P 1399 plakalı işçi servisi yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarptı. Ters istikamete dönerek bariyerin üzerine çıkan minibüsün sol arka tekerleği askıda kaldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada minibüsteki S.Y. isimli işçi yaralandı. Haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.Y. hastaneye kaldırıldı.
ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANDI
Kaza sebebiyle D-100 kara yolunun Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluşurken, sağ şerit trafiğe kapandı. Polis ekiplerince 2 şeritten kontrollü geçişlerin sağlandığı trafik, işçi servisinin kaldırılmasıyla normal seyrine döndü. Minibüsteki işçiler bölgeye gelen başka bir araçla gönderildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Servisçiler Ve Hız - Servisçi arkadaşlar kural denetim hiç bir şey dinlemiyorlar sebepleride yönetimdekilerin ne olursa olsun yetiş talimatıymış.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.