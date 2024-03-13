2019 Yerel Seçimleri’nde Saadet Partisi Kartepe Belediye Başkan Adayı, 2022’deki seçimde Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkan Adayı olan ve Altınoluk Pastaneleri’nin sahiplerinden İbrahim Bıyıklı, Orhan Bıyıklı ve İsmail Bıyıklı’nın anneleri Fadime Bıyıklı yaşamını yitirdi. Kıbrıs Gazisi merhum Aziz Bıyıklı’nın eşi ve 7 çocuk annesi Fadime Bıyıklı’nın cenazesi Mehmet Ali Paşa Merkez Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Köseköy Merkez Mezarlığında toprağa verilecek.
İbrahim Bıyıklı’nın annesi yaşamını yitirdi
Altınoluk Pastanelerinin sahibi İbrahim Bıyıklı’nın annesi Fadime Bıyıklı 71 yaşında beynine pıhtı atması sonucu yaşamını yitirdi.
13 Mar 2024 - 09:00 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma Yazdır
Mahreç Muhammet Emin Can
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Yaşar Doğan. Muhtar - Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun İnşallah. Evlatlarına sabırlar diliyorum.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.