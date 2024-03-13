TÜBİTAK'ın personel alımı başvuru süresi uzatıldı

Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 4 Mart'ta ilana çıkılan alım için bugün dolacağı belirtilen başvuru süresi, iş yeri hekimi ile teknik ve destek personeli kadrolarında 25 Mart'a kadar uzatıldı.
Başvurular için gerekli koşullar, diğer detaylar ve süreçler TÜBİTAK'ın internet sayfası (www.tubitak.gov.tr) ile TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'nde (kariyer.tubitak.gov.tr) yer alıyor. İş başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'nden gerçekleştiriliyor.
4 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ALINACAK
Öte yandan TÜBİTAK, Ankara'da görev yapacak 4 iş güvenliği uzmanının alımı için de ilana çıktı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre başvurular 22 Mart'a kadar yapılabilecek. Müracaatlar Kurumun İş Başvuru Sistemi'nden gerçekleştirilebilecek.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.