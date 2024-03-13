“Hanımlar lokali ve aile okulu programları oluşturacağız”

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde saha çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, ilçenin tüm kesimleriyle buluşmayı sürdürüyor. Dün Çayırova’ya gelen AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’yla birlikte, Çayırovalı hanımefendilerle bir araya gelen Çiftçi’ye Katırcıoğlu’nun yanı sıra AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede ve AK Parti Çayırova Kadın Kolları Başkanı Seyhan Dönmez ve meclis üyesi adayları da eşlik etti. Gerçekleşen site içi toplantıda kadınlar tarafından coşkuyla karşılanan Katırcıoğlu ve Çiftçi, Çayırovalı hemşehrileriyle sohbet etti. Başkan Çiftçi, programda yeni dönemde hayata geçireceği projeleri Çayırovalı hanımefendilere anlattı.

“HANIMEFENDİLERE ÖZEL LOKAL YAPACAĞIZ”

Kadınlara yönelik projelerinden de söz eden Başkan Çiftçi, “Önümüzdeki dönem kıymetli hanımefendilerimize özel bir lokal yapacağız. Aktif ve sağlıklı yaşam merkezleri kuracağız. Bizler örf ve adetlerimizle var olduk var olmaya da devam edeceğiz. Bu kapsamda fiziki imkanlarımızı kullanarak ailelerimizle bir araya geleceğiz ve aile okulu programları düzenleyeceğiz” açıklamalarında bulundu. Çiftçi’nin yeni dönemde hayata geçireceği projeler Çayırovalı kadınlardan da tam not aldı.

Kaynak: Bülten