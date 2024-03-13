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Yükseliş devam edecek mi? Piyasalarda ‘altın hareket’

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Altında hareketli günler devam ediyor. Yeni rekor seviyelerin görüldüğü ons fiyatında yükselişin süreceği tahmin ediliyor. Gram altında iç piyasada kısa dönemli bir düşüş olsa da artış trendinin önünde direnç öngörülmüyor.

Yükseliş devam edecek mi? Piyasalarda ‘altın hareket’ mask
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Serbest piyasada gram altın fiyatı yeni rekorları denerken, dolar bazında ons fiyatı ise tüm zamanların rekorunu test etti. Onsta 2183 dolar seviyesiyle bugüne kadarki en yüksek fiyatı gören altında, gün içindeki seyir 2178 dolar seviyesindeydi.

Bir süre altın fiyatlarında yatay bir seviye ile hafif aşağı yönlü hareket öngörülürken bu düşüşün ardından yeni rekorlar görülmesi ise olası olarak değerlendiriliyor.

2200 $ ÖNGÖRÜSÜ

Altının ons fiyatındaki yükselişte ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın işaret ettiği faiz indiriminin etkisi olduğu belirtilirken, aynı zamanda dünyada rekor altın talebinin öne çıktığı ele alınıyor. Bu kapsamda altında yükselişin devamının önünde bir direnç öngörülmüyor; kısa vadede ons fiyatında 2200 dolar seviyesinin görülebileceği düşünülürken öncesinde ise aşağı ve yukarı yönlü dalgalanmalar bekleniyor.

Mart ayı boyunca yeni rekor denemeleri yapan gram altın, iç piyasada da oldukça hareketli günler yaşıyor. Önceki gün 2251 liraya yükselerek yeni bir rekor kıran gram altın fiyatı dün gün boyunca 2245 lira seviyesi altında kaldı.

1 YILDA 2 KAT ARTTI

Kuyumcu Nazar Özsahakyan, geçen yıl aynı dönemde 1100 lira civarında olan gram altın fiyatının bir yılda iki katından fazla arttığını hatırlatırken, önemli bir yatırım aracı olarak kullanılmaya devam ettiğini söyledi. Bu yükseliş trendi içinde bir miktar fiyat düşüşleri görülebileceğini değerlendirdiklerini anlatan Özsahakyan, şunları söyledi:

“Piyasada böyle bir panik havası oluşturulup bu düşüşten faydalanmak isteyenler olabilir. Altın fiyatı artmaya devam edecektir, önünde bir direnç bulunmuyor. Yakında yeni rekor seviyeleri de konuşabiliriz.”

DÜĞÜN SATIŞI

Yaz döneminde yoğunlaşan düğünlere yönelik bir hareket öngörmediklerini anlatan Özsahakyan, “Yatırım için alım yapılan yerler hariç satış yok denecek kadar az” dedi. Kapalıçarşı’da altın talebi yüksek. Kuyruğa girenler, anlık düşüşlerde gram ve çeyrek altın almak istiyor. Bölge kuyumcuları ellerinde gram altın kalmadığını ifade ediyor.

FİYAT MAKASI AÇILIYOR

Altın fiyatlarında semt kuyumcularıyla Kapalıçarşı arasında satışta 20-50 lira arası farklar olağan görülüyor. Ancak son dönemde fiyat artıkça bu makas da 100-150 lira seviyesini aşmaya başladı. Kuyumcular serbest piyasada hızlı fiyat artışlarına karşı kuyumcunun bu oynaklığa karşı kendini korumak için bu şekilde hareket ettiğini dile getiriyor.

DÜŞÜK GRAMA DİKKAT

Altında son dönemde ‘sahtecilik’ iddialarının düşük gram üzerinden yapıldığını anlatan Kuyumcu Hasan Sarıtaş, hem yatırım için hem de takı olarak tercih edilen altınlarda güvenilir mekanizmalar üzerinden alımlar yapılması gerektiğini, tüketicinin alış ve satışlarda fiyat farklarına da dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Milliyet

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13 Mar 2024 - 09:07 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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