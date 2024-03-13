Eslem Lina için kader günü

SOSYAL MEDYADA CANLI YAYIN
SMA Hastası Eslem Lina Akbaş 5 Eylül’de dünyaya geldi. Doğduktan sonra topuğundan alınan kanda yapılan incelemenin ardından 20 günlükken SMA Tip 1 hastası olduğu ortaya çıkan Eslem Lina Akbaş’ın kampanyasında yarın büyük gün. Eslem Lina bebeğin ailesi ve kampanyasının destekçiler Eslem Lina yaşasın diye yarın akşam iftardan sonra sahura kadar sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapacak. Eslem Lina’nın ailesi ve destekçiler tüm Kocaeli halkının fitre ve zekatlarının yardım kampanyasına bağışlanmasını isteyecek. Kocaeli halkının bu büyük gecede Eslem Lina’nın yaşaması için büyük destek vermesi bekleniyor.
YÜZDE 50 KALDI
Özka Lastik çalışanı Salih Akbaş ve Elif Akbaş’ın ikinci çocuğu olan Eslem Lina’nın 20 günlükken SMA Tip 1 Hastası olduğu öğrenildiğinden bu yana aile tüm imkanlarını tedavi için seferber etti. Ancak işçi olan babanın ve ailesinin 1 milyon 820 bin doları bulması imkansız olunca valilik izni ile kampanya başlatıldı. Başlatılan kampanyada sokaklarda, AVM’lerde, pazarlarda ve kentin birçok noktasında kurulan stantlarda, bağış hesabına yapılan bağışlarla gerekli paranın yüzde 50’si tamamlandı. Kalan yüzde 50 için ise aile sosyal medya hesaplarında yapacağı canlı yayınla toplamak istiyor. Bunun için ramazanda zekat ve fitrelerin kampanyaya bağışlanması istenecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.