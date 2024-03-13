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Eslem Lina için kader günü

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SMA Tip 1 Hastası Eslem Lina Akbaş’ın tedavisi için gerekli olan 1 milyon 820 bin doların kalan yüzde 50’sini toplamak için yarın önemli bir etkinlik yapılacak. Eslem Lina’nın ailesi, kampanyanın gönüllüleri yapacakları canlı yayın ile tüm Kocaeli halkından destek isteyecek. İftardan sonra başlayacak canlı yayın sahura kadar sürecek. Kampanya da Ramazan ayı nedeniyle herkesin zekat ve fitresini Eslem Lina’ya bağışlaması istenecek.

Süriye Çatak Tek
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Eslem Lina için kader günü
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SOSYAL MEDYADA CANLI YAYIN

SMA Hastası Eslem Lina Akbaş 5 Eylül’de dünyaya geldi. Doğduktan sonra topuğundan alınan kanda yapılan incelemenin ardından 20 günlükken SMA Tip 1 hastası olduğu ortaya çıkan Eslem Lina Akbaş’ın kampanyasında yarın büyük gün. Eslem Lina bebeğin ailesi ve kampanyasının destekçiler Eslem Lina yaşasın diye yarın akşam iftardan sonra sahura kadar sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapacak. Eslem Lina’nın ailesi ve destekçiler tüm Kocaeli halkının fitre ve zekatlarının yardım kampanyasına bağışlanmasını isteyecek. Kocaeli halkının bu büyük gecede Eslem Lina’nın yaşaması için büyük destek vermesi bekleniyor.

 

YÜZDE 50 KALDI

Özka Lastik çalışanı Salih Akbaş ve Elif Akbaş’ın ikinci çocuğu olan Eslem Lina’nın 20 günlükken SMA Tip 1 Hastası olduğu öğrenildiğinden bu yana aile tüm imkanlarını tedavi için seferber etti. Ancak işçi olan babanın ve ailesinin 1 milyon 820 bin doları bulması imkansız olunca valilik izni ile kampanya başlatıldı. Başlatılan kampanyada sokaklarda, AVM’lerde, pazarlarda ve kentin birçok noktasında kurulan stantlarda, bağış hesabına yapılan bağışlarla gerekli paranın yüzde 50’si tamamlandı. Kalan yüzde 50 için ise aile sosyal medya hesaplarında yapacağı canlı yayınla toplamak istiyor. Bunun için ramazanda zekat ve fitrelerin kampanyaya bağışlanması istenecek.

Eslem Lina için kader günü

# Kocaeli, sosyal

13 Mar 2024 - 09:13 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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