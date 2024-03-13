Körfezli gençler futbolda firesiz devam ediyorlar

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada “Grubumuzun lideri olan Güneşspor galibiyetiyle ligin bitimine bir hafta kala Türkiye Şampiyonası elemelerine katılma hakkı elde ettik. İkincilik mücadelesi veriyoruz. Türkiye Şampiyonası için elemelere katılacağız. Grubu lider bitiren takım Türkiye Şampiyonasına direk katılıyor. Şampiyona için ikinci ve üçüncüler eleme oynayacaklar. Ligin bitimine bir maç kaldı. Amacımız grubu ikincilik derecesiyle bitirmek” denildi.
U17 TAKIMI YOLUNA LİDER OLARAK DEVAM EDİYOR
Körfez Gençlerbirliği U17 Futbol Takımı ise Esentepe Stadı’nda oynadığı maçta Esenspor’u 6-1 yenerek ligde oynadığı üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı. Körfez ekibinin gollerini; Selim (3), Ali (2) ve Mert attı. Körfez Gençlerbirliği U17 Futol takımı grubunda lider konumunda bulunuyor.
Kaynak: BÜLTEN
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.