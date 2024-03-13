Körfezli gençler futbolda firesiz devam ediyorlar

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada “Grubumuzun lideri olan Güneşspor galibiyetiyle ligin bitimine bir hafta kala Türkiye Şampiyonası elemelerine katılma hakkı elde ettik. İkincilik mücadelesi veriyoruz. Türkiye Şampiyonası için elemelere katılacağız. Grubu lider bitiren takım Türkiye Şampiyonasına direk katılıyor. Şampiyona için ikinci ve üçüncüler eleme oynayacaklar. Ligin bitimine bir maç kaldı. Amacımız grubu ikincilik derecesiyle bitirmek” denildi.

U17 TAKIMI YOLUNA LİDER OLARAK DEVAM EDİYOR

Körfez Gençlerbirliği U17 Futbol Takımı ise Esentepe Stadı’nda oynadığı maçta Esenspor’u 6-1 yenerek ligde oynadığı üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı. Körfez ekibinin gollerini; Selim (3), Ali (2) ve Mert attı. Körfez Gençlerbirliği U17 Futol takımı grubunda lider konumunda bulunuyor.

Kaynak: BÜLTEN