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Dolar/TL yeni zirveye ulaştı

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Dolar/TL yerel seçim öncesi artan yurt içi döviz talebiyle birlikte güne 32,10'luk yeni zirvesinde başladı. Merkez Bankası rezervlerinde hızlanan kayıp dikkat çekiyor.

Dolar/TL yeni zirveye ulaştı mask
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Yerel seçim öncesi dövize artan lokal talebin de etkisiyle yükselişi ay başından bu yana hızlanan dolar/TL bu sabah güne 32,10 zirvesinde başladı.

Hazine bu hafta dört ihale ile yaklaşık 41 milyar TL borçlandı. Dün açıklanan ödemeler dengesi verileri, cari açığın belirgin düşüş eğilimine girdiğini gösterdi.

Hazine martta 94,6 milyar TL iç borç servisine karşılık 87,1 milyar TL'si piyasadan 131,8 milyar TL iç borçlanma hedefliyor. Hazine önümüzdeki hafta altı borçlanma daha gerçekleştirecek. İç piyasada altına dayalı borçlanma da yapılacak.

SEÇİM ÖNCESİ KURDA BASKI

Dolar karşısında Eylül 2023'ten beri kademeli olarak sınırlı değer kaybı yaşayan TL, seçim öncesinde artan bireysel taleple baskı altında kalıyor.

İşlemciler lokal döviz talebinin genel seçim dönemi ile kıyaslandığında oldukça sınırlı kaldığı görüşünde yine de piyasada süreç yakından takip ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, döviz piyasasındaki son dönemde görülen oynaklığın geçici olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Yüksek enflasyon, geçen yıl genel seçim ardından kurda yaşanan düzeltmenin benzeri yaşanacağı beklentisi ve ekonomi politikalarında seçim sonrası değişim olabileceği endişesi lokalleri dövize yönlendiren ana sebepler.

Tahminleri aşan ve çekirdek göstergelerin yüksek seyrini koruduğunu gösteren şubat enflasyon verilerinin ardından piyasa oyuncuları TCMB tahminlerinin üzerinde olan enflasyon tahminlerini daha da yükseltti. Bazı piyasa katılımcıları TCMB'nin faiz artırımına gitmesi gerekebileceği tahmininde de bulundular. Faiz kararına ilişkin toplantı önümüzdeki hafta gerçekleşecek.

TL'DE YILBAŞINDAN BU YANA KAYIP YÜZDE 8

Dolar/TL bu sabah 32,10 zirvesine yakın güne başlarken, TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı şubat sonundan bu yana hızlandı ve TL geçen hafta yüzde 1,8 ile ağustos sonundan bu yana en hızlı değer kaybını yaşadı. Ocak ayında yüzde 2,7, şubatta yüzde 2,9 kayıp yaşayan TL'nin yılbaşından beri kaybı ise yüzde 8 seviyesinde.

TCMB net rezervlerinde geçen yıl seçimlerin ardından yaşanan yükseliş ardından son 2,5 ayda yaklaşık 20 milyar dolarlık düşüş yaşandı. Bankacıların hesaplamalarına göre geçen hafta TCMB net rezervleri, lokal swap ve altın değerleme etkisinin yarattığı 8,5 milyar dolar katkıya rağmen sadece 0,5 milyar dolar artacak.

Geçen hafta bankalarla görüşen TCMB, TL uzlaşmalı vadeli döviz satımına da başladı. Stok dün itibarıyla yaklaşık 2,4 milyar dolara çıktı.

Ayrıca bankalar, kredi büyümesini sınırlama önlemleri kapsamında birey ve kurumların nakit avans limitlerini ve taksit sayılarını düşürdü. Tüm bu gelişmelerle gecelik faizler yüzde 45'lik politika faizinin üzerinde yüzde 46,5 civarında oluşuyor.

Küresel piyasalara bakıldığında Asya borsaları, Wall Street'te dün kaydedilen tarihi zirvelerin ardından yedi ayın zirvesine yükselirken, yatırımcılar beklentilerin hafif üzerinde açıklanan ABD tüketici enflasyonu verisinin faiz indirimlerini ertelemeyeceğini öngördüler.

Kaynak: Reuters

# seçim, hafta, ABD, kredi, faiz

13 Mar 2024 - 09:28 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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