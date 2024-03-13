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17 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

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Kartepe’de hakkında 4 ayrı suçtan 17 yıl 10 ay hapis cezası bulunan S.Ş.(29) yakalandı.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
17 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı mask
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Hakkındaki, ‘Birden fazla kişi ile tehdit, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hükümlü veya tutuklunun kaçması, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak’ suçlarından 17 yıl 10 ay hapis cezası bulunan S.Ş. polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla Kartepe’de yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

# polis, Kartepe

13 Mar 2024 - 09:31 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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