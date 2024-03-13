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Kart ve kredide limitler daralıyor

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Kredi kart harcamalarında sıkılaştırma adımları için nisan ayı adres olarak gösterilirken; bazı bankalar şimdiden kart limitleri ve taksit sayılarında değişikliğe gitti.

Kart ve kredide limitler daralıyor mask
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Yüksek enflasyona karşı kredi büyümesinin önüne geçilmesi için atılan bu adımlar resmi bir karara dayanmazken; azami taksit sayılarını 12’den 3’e kadar indirenler olduğu gibi, kredi limitleri aşağı çekenler ile kart limit artırımlarını sınırlayan bankalar da var.

KREDİ KARTLARI COŞTU

BDDK verilerine göre son bir yılda krediler yüzde 50’nin; kredi kartları ise yüzde 150’nin üzerinde büyüdü. İhtiyaç kredisi faizleri yüzde 4’lere dayanırken, nakit avans veya taksitli para çekimi faizi yüzde 4.42 civarında.

Kredi kartı konusu ile ilgili açıklamalarda bulunan Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Ferman açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Banka kartı diye tabir edilen önemli bir kesim var. Bu kredili mevduat unsuru ile bir taraftan sıkılaştırıcı tedbirlere konu olabilir. Kredili mevduat çekimi son dönemde epey artmıştı. Bankalar enflasyondaki artış ve TL’deki değer kaybı çerçevesinde kredili mevduat hesaplarını artırmıştı. Bir diğeri önden ödemeli kartlardır.

‘5 AYDIR FAİZLER ARTMIYOR’

Kredi kartı adı üzerinde limitiniz dahilinde şu anda önden harcama yapıp sonra vadesinde ödemek yani kredili bir nakit kullanımı anlamına geliyor. 5 aydır kredi kartları kullanım faizlerinde BDDK ve Merkez Bankası tarafından herhangi bir yükseltme olmadı, faizler yüzde 4’ün altında. Gösterge faizinde 45’e kadar ulaşan bir artış olmuştu. Buna karşın vatandaşın fırsat penceresini daraltmamak açısından seçim iklimi de göz önüne alınarak faiz aşağı tutuldu.

Vatandaş günlük hayatını devam ettirebilmek bakımından daha avantajlı olan tüketici, ihtiyaç kredilerine göre daha avantajlı olan kredi kartlarından yararlanıyor. Bankaların düzenleme getirdiği bir başka kesim var. Kredi kartı limitlerini farklı alternatif kripto para, dolar, altın gibi kıymet araçlarını satın almada kullanarak vadesi geldiğinde aradaki değer kazancından marj elde etmeye çalışıyorlar. Bankalar bununla ilgili yazı gönderip düzenleme yapmıştı."

Kaynak: Milliyet

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13 Mar 2024 - 09:32 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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