Körfezli ragbici kızlar Türkiye finaline gidiyor

Geçtiğimiz hafta Antalya’da yapılan grup müsabakalarında grup ikincisi olarak finallere kalan Körfez GB Ragbi Kadın Takımı çok genç olmasına rağmen tecrübeli ve iddialı rakipleri arasından sıyrılmayı bildi.

GENÇ BİR TAKIMIZ MİLLİ TAKIMA OYUNCU VERMEK İSTİYORUZ

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü’nden “Ekibimiz grup maçları elemesinden başarıyla çıktı. A takım için biz çok genç bir takımız. Rakiplerimiz bizden en az 10-15 yaş büyükler ve A Milli Takımdan oluşan kadroları olanlar var. Buna rağmen iki sezondur Türkiye şampiyonalarında Türkiye dördüncüsü olmayı başarıyoruz. 4-5 Mayıs tarihlerinde Antalya’da şampiyona finalleri yapılacak. Bu sezon derece almak için uğraşıp mücadele edeceğiz. Aynı zamanda bu maçları milli takım antrenörleri de izleyerek A Milli Takımına sporcu seçimleri yapıyorlar. Bütün takımların oyuncuları bu maçları daha özenle ve ciddiyetle oynuyorlar. Biz de milli takıma oyuncu vermek istiyoruz” dendi.

SEDANUR ALAGÖZ BÜYÜK KADINLAR A MİLLİ TAKIM KAMPINA DAVET EDİLDİ

Diğer taraftan Körfez Gençlerbirliği Ragbi sporcusu Sedanur Alagöz, Kocaeli’de Olimpiyat hazırlık merkezinde yapılacak 7’li Ragbi Büyük Kadınlar A Milli Takım kampına davet edildiği bildirildi.

Kaynak: BÜLTEN