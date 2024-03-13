Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Spor

Körfezli ragbici kızlar Türkiye finaline gidiyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü Ragbi Kadın A Takımı 7’li Ragbi Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı.

Körfezli ragbici kızlar Türkiye finaline gidiyor mask
Körfezli ragbici kızlar Türkiye finaline gidiyor
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Geçtiğimiz hafta Antalya’da yapılan grup müsabakalarında grup ikincisi olarak finallere kalan Körfez GB Ragbi Kadın Takımı çok genç olmasına rağmen tecrübeli ve iddialı rakipleri arasından sıyrılmayı bildi.

GENÇ BİR TAKIMIZ MİLLİ TAKIMA OYUNCU VERMEK İSTİYORUZ

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü’nden “Ekibimiz grup maçları elemesinden başarıyla çıktı. A takım için biz çok genç bir takımız. Rakiplerimiz bizden en az 10-15 yaş büyükler ve A Milli Takımdan oluşan kadroları olanlar var. Buna rağmen iki sezondur Türkiye şampiyonalarında Türkiye dördüncüsü olmayı başarıyoruz. 4-5 Mayıs tarihlerinde Antalya’da şampiyona finalleri yapılacak. Bu sezon derece almak için uğraşıp mücadele edeceğiz. Aynı zamanda bu maçları milli takım antrenörleri de izleyerek A Milli Takımına sporcu seçimleri yapıyorlar. Bütün takımların oyuncuları bu maçları daha özenle ve ciddiyetle oynuyorlar. Biz de milli takıma oyuncu vermek istiyoruz” dendi.

SEDANUR ALAGÖZ BÜYÜK KADINLAR A MİLLİ TAKIM KAMPINA DAVET EDİLDİ

Diğer taraftan Körfez Gençlerbirliği Ragbi sporcusu Sedanur Alagöz, Kocaeli’de Olimpiyat hazırlık merkezinde yapılacak 7’li Ragbi Büyük Kadınlar A Milli Takım kampına davet edildiği bildirildi.

Kaynak: BÜLTEN

# hafta, Türkiye, Körfez, Kocaeli, kadın, VAR

13 Mar 2024 - 09:46 Kocaeli- Spor --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.149.136 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

PANSİYONDA ÇALIŞACAK PERSONEL ARANIYOR

İzmit'te bulunan pansiyonumuzda çalışacak aşağıdaki niteliklerde elemanlar alınacaktır. *18-30 yaş VASIFSIZ İŞÇİ *Yeni emekli olmuş 30-60 yaş arası...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

KOMİ ve ÇAYCI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve ÇAYCI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Körfezli ragbici kızlar Türkiye finaline gidiyor mask
Körfezli ragbici kızlar Türkiye finaline gidiyor
Yerimizi koruduk ama aşağıyla fark azaldı mask
Yerimizi koruduk ama aşağıyla fark azaldı
Gençlerbirliği-Kocaelispor maçı Eryaman Stadı’nda mask
Gençlerbirliği-Kocaelispor maçı Eryaman Stadı’nda
Takımın maliyeti 167 milyon TL mask
Takımın maliyeti 167 milyon TL
Ramil’in maliyeti mask
Ramil’in maliyeti
Kocaelispor'da mali kongre yapılmayacak mask
Kocaelispor'da mali kongre yapılmayacak

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL