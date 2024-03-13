Körfezli ragbiciler çeyrek finallerde

ANTALYA’DA İKİNCİ OLDU
Körfez GB, daha önceki yarışmalarda gençler kategorisinde ragbi de Türkiye dereceleri elde etti. Genç oyuncularla bu kez A takım kategorisinde yarışmalara katılıyor. Antalya’da yapılan müsabakalarda grubunda ikinci olup, ismini Türkiye çeyrek finallerine yazdırdı. Kırmızı-Beyazlı ekip, Antalya’da grubunda oynadığı maçlarda Ankara Pursaklar’ı 24-5, Ankara Hacettepe takımını da 36-0 yendi.
GENÇ OYUNCULARLA BAŞARDI
İstanbul Filizköy’e 25-4 yenilen temsilcimiz grubunu ikinci sırada bitirdi. Teknik Sorumlu İhsan Demirtaş,” Çok genç oyuncular yarıştığımız Türkiye Şampiyonası’nda çeyrek finallere kaldık. Bu oyuncu grubumuz tecrübe kazanıp, çok daha iyi yerlere gelecektir” dedi. Kırmızı-Beyazslı ekibi kafile başkanı Ali Osman Baş da, bu başarıdan dolayı teknik ekibi ve sporcuları kutladı.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.