Körfezli ragbiciler çeyrek finallerde

ANTALYA’DA İKİNCİ OLDU

Körfez GB, daha önceki yarışmalarda gençler kategorisinde ragbi de Türkiye dereceleri elde etti. Genç oyuncularla bu kez A takım kategorisinde yarışmalara katılıyor. Antalya’da yapılan müsabakalarda grubunda ikinci olup, ismini Türkiye çeyrek finallerine yazdırdı. Kırmızı-Beyazlı ekip, Antalya’da grubunda oynadığı maçlarda Ankara Pursaklar’ı 24-5, Ankara Hacettepe takımını da 36-0 yendi.

GENÇ OYUNCULARLA BAŞARDI

İstanbul Filizköy’e 25-4 yenilen temsilcimiz grubunu ikinci sırada bitirdi. Teknik Sorumlu İhsan Demirtaş,” Çok genç oyuncular yarıştığımız Türkiye Şampiyonası’nda çeyrek finallere kaldık. Bu oyuncu grubumuz tecrübe kazanıp, çok daha iyi yerlere gelecektir” dedi. Kırmızı-Beyazslı ekibi kafile başkanı Ali Osman Baş da, bu başarıdan dolayı teknik ekibi ve sporcuları kutladı.

Kaynak: BÜLTEN