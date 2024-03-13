Aygün’den Eşgin’e ziyaret

İlçe genelinde sık sık esnaf, vatandaş ve STK buluşmaları gerçekleştiren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, kurum ziyaretlerine de önem veriyor. Başkan Aygün bu kapsamda son olarak Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Osman Eşgin’e bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Kurum nezdinde yapılan çalışmalarla ilgili karşılıklı görüş alışverişinin gerçekleştiği ziyarette Başkan Aygün, ev sahipliği için Eşgin’e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Osman Eşgin de ziyaretleri dolayısıyla Başkan Aygün’e teşekkür etti.

Kaynak: BÜLTEN