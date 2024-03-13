Derince’de zabıtaların denetimleri sürüyor

Derince Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında denetimlerini rutin olarak sürdürüyor. Derince Belediyesi Zabıtası son olarak ilçe genelindeki market ve işyerlerinde denetimlerde bulundu. Belirlenen program dahilinde denetimlerini sürdüren ekipler, satılan ürünlerin gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında incelemelerde bulunuyor. Ürünlerdeki raf fiyat etiketi ile fişlere yansıyan fiyatları karşılaştıran ekipler denetimlerini Ramazan ayı boyunca ilçe genelinde sürdürecek.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.