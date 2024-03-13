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Özlü, gençlerle iftariyelik dağıttı

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Ramazan ayı boyunca Başiskeleli komşularıyla bir arada olmaya özen gösteren Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, gençlerle birlikte vatandaşlara iftariyelik dağıttı.

Özlü, gençlerle iftariyelik dağıttı mask
Özlü, gençlerle iftariyelik dağıttı
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“İFTARA 5 KALA” SLOGANIYLA

Başiskele Belediye Başkanı, AK Parti ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı M. Yasin Özlü, AK Parti Başiskele Gençlik Kolları’nın gönüllere dokunan çalışmasına ortak oldu. Geçen yıllarda olduğu gibi 'İftara 5 Kala' sloganıyla hususi ya da toplu taşıma araçlarıyla iftar sofralarına yetişmek üzere yolda olan vatandaşlara iftariyelik dağıtıldı.

Özlü, gençlerle iftariyelik dağıttı

RAMAZAN BİRLİKTE GÜZEL”

Başiskele İlçe Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Acar ve yönetimiyle birlikte AK gençliğin örnek davranışına ve hayırlarına ortak olan Başkan Özlü, hemşehrilerine tek tek iftarlık kumanyaları ikram ederek hayırlı Ramazanlar dileklerini iletti. Yasin Özlü, sokakta karşılaştığı Başiskeleli hemşehrileriyle de sohbet ederek hemhal oldu.

 

Kaynak: BÜLTEN

# başkan, parti, ilçe, AK Parti, Ramazan, Cumhur İttifakı, iftar

13 Mar 2024 - 10:27 Kocaeli/ Başiskele- Siyaset --- Okunma

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