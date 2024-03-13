Çetinkaya’ya ilgi çok yüksek

TEK TEK SOHBET EDİYOR
AK Parti ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, gece gündüz yorulmadan çalışmalarına devam ediyor. Mesut Çetinkaya ve ekibi, önceki akşam da ilçedeki kahvehaneleri ziyaret etti. Çetinkaya ziyaretleri sırasında vatandaşlarla tek tek görüşerek sohbet etti.
“KİMSE ÜŞÜMESİN, UTANMASIN”
Çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi veren Mesut Çetinkaya, “Benim tek davam milletimize, Karamürsel’imize hizmet etmek olacak. Karamürsel’de kimsenin aç yatağa girmesini istemiyorum. Karamürsel’de kimse odunu, kömürü ve doğalgazı olmadığı için üşümesin. Hiçbir çocuğumuz ayakkabısı, montu yırtıldı diye utanmasın. Bunların hepsini yapacak gücümüz var, sizlerin desteğiyle bu göreve talibim” dedi.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.