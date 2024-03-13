Teleferik personeline İngilizce eğitimi

Kocaeli’nin yarım asırlık hayali gerçek oldu. Kocaeli turizmine yeni bir renk katması planlanan Kartepe Teleferik, 25 Mart’tan itibaren hizmete başlıyor. Kartepe Teleferik projesinde operatör olarak çalışacak 26 kişilik ekibin tüm eğitimleri de büyük bir titizlikle devam ediyor. Uzun bir eğitim sürecinden geçen operatörler Kartepe bölgesini ziyaret edecek turistlere daha iyi hizmet verebilmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek Eğitim Kursları (KO-MEK) Umuttepe Kurs Merkezinde Mesleki İngilizce eğitimi aldı.

TURİSTLER İÇİN İNGİLİZCE ÖĞRENDİLER

12 ilçede 44 kurs merkezinde 380 farklı branşta eğitim veren KO-MEK, Kartepe Teleferik projesinde çalışacak operatörlere Mesleki İngilizce eğitimi verdi. Verilen eğitimler sonucunda teleferik operatörlerinin becerilerini ve İngilizce yeterliliklerini geliştirmeleri amaçlanıyor. Operatörler İngilizce eğitimi alarak daha geniş bir ziyaretçi kitlesiyle etkili bir şekilde iletişim kurabilme şansını yakalayacak. Bu eğitim programı sadece işletmecilere fayda sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda uluslararası misafirler için daha davetkâr ve kapsayıcı bir ortam kazandırarak turizm sektörüne de katkı sağlaması planlanıyor.

2 HAFTALIK EĞİTİM ALDILAR

Umuttepe KO-MEK kurs merkezinde eğitim alan operatörler alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerden oldukça memnun. 2 haftalık verilen Mesleki İngilizce eğitiminde kursiyerler kısa sürede yeterlilik alarak eğitimlerini tamamladı.

DAHA İYİ İLETİŞİM İÇİN KO-MEK

Umuttepe KO-MEK’te mesleki İngilizce eğitimi alan Burak Kadınçeşme konuşmasında, “UlaşımPark operatörü olarak çalışıyorum. 2 haftalık bir İngilizce eğitimi alıyoruz. Verilen eğitimlerden gayet memnunuz. Bu süreç sonucunda aldığımız yeterlilik belgesiyle işimize başlayarak Kartepe Teleferiğine gelecek turistlerle daha iyi iletişim kurarak hizmet verme mutluluğunu yaşayacağız” dedi. Bir diğer operatör Nalan Arslan ise “Kartepe Teleferikte çalışacak olmanın mutluluğu içindeyiz. Bu deneyimi yaşamak için gelecek turistlerle daha iyi iletişim kurabilmek adına gerekli eğitimleri alarak kendimizi hazırlıyoruz” ifadesini kullandı.

BAŞVURU ADRESİ BİR TIK YAKININIZDA

44 Kurs merkezinde 380 farklı branşta eğitimlerine devam eden KO-MEK’te siz de bir çok farklı branşta eğitim almak için www.komek.org adresinden istediğiniz branşlara online başvuruda bulunabilirsiniz.

Kaynak: Bülten