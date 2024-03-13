Kocaman, berber ve kuaförlerle buluştu

ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Kartepe Belediye Başkanı, AK Parti ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Av.M.Mustafa Kocaman, 31 Mart yerel seçim çalışmalarına devam ediyor. Başkan Kocaman, Kocaeli Berberler ve Kuaförler Odası başkan, yönetim ve üyeleriyle bir araya geldi. Kocaman’a İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, İlçe Kadın Kolları Başkanı Elif Durmuş, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Nihat Erim Dizdaroğlu eşlik etti.

“ HER ZAMAN BİR ARADAYIZ”

Berberler Odası Başkanı Mustafa Bozkurt ve Kuaförler Odası Başkanı Yavuz Doğar, davetten dolayı Başkan Kocaman’a teşekkür ettiler. Belediye Başkanı Kocaman, “Sizlerle bir araya gelmekten mutluyum. Her zaman berber ve kuaför esnaflarımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz. Pandemiden berberler ve kıraathane esnafı çok etkilendi. Belediye başkanlığı görevine geldiğimizden bu yana çok gayretli çalışıyoruz. Birçok meslek grubu ile bir araya geldik” dedi.

PROJELERİ TEK TEK ANLATTI

“Kartepemiz 2009 yılında kuruldu” diyen Kocaman şöyle devam etti: “Kartepemizin merkezini oluşturduk. Kartepe Kaymakamlığından sonra belediye hizmet binasını tamamladık. 35 bin metrekare alan üzerine Kocaeli’nin en büyük camisini tamamlamak üzereyiz. Bin metrekarelik 24 saat hizmet verecek kütüphanemiz de tamamlanmak üzeredir. Evlatlarımızın sanata olan ilgisini arttırmak için Sanat Evi’ni yaptık. Merkez bağlantı yollarını tamamladık.”

Kaynak: BÜLTEN