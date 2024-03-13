‘Uluslararası Kocaeli Fuarı’ kentin ihtiyacını karşılayacak

320 DÖNÜM ALAN MEVCUT
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın’ın seçim beyannamesindeki “Uluslararası Kocaeli Fuar Merkezi” projesi kent için yeni bir kazanım olacak. Kocaeli için çok önemli olan proje kapsamında İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde yer alan Uluslararası Fuar Merkezi (İnterteks), Köseköy’deki Cengiz Topel Havalimanı yanında bulunan 320 dönüm alana taşınacak.
ÇOK DONANIMLI OLACAK
Uluslararası Kocaeli Fuar Merkezi’nin uygulama projesi devam ediyor ve bitmek üzere. Proje, kısım kısım ihale edilerek yeni dönemde hayata geçirilecek. Birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak dev projede; 60 dönüm sergi alanları, fuar alanları, etkinlik salonları, 2 bin kişilik kongre merkezi yer alacak. Bu alanlar birbirinden bağımsız şekilde tasarlanacak. Ayrıca alana bir de otel yapılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Murat Kansu - Sayın başkanım yanına birde 20 bin kişilik şehir stadı yapın köydeki stadyum bakanlığın zaten istedikleri gibi kullansınlar.
Yolmuş tramvaymış hiç gerek yok masrafa
Bize 20 000 kişilik şehir stadı yeter ve yer olarak çok uygun
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.