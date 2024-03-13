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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
13 Mar 2024 - 11:29- Gündem G:

“İzmit Körfezi’ndeki kırmızılığın nedeni belli oldu

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İzmit Körfezi’nin belirli bölgelerde kırmızıya dönüşmesi üzerine inceleme yapan Büyükşehir, olayın mevsimsel olduğunu, müsilaj tehlikesi bulunmadığını tespit etti

“İzmit Körfezi’ndeki kırmızılığın nedeni belli oldu mask
“İzmit Körfezi’ndeki kırmızılığın nedeni belli oldu
“İzmit Körfezi’ndeki kırmızılığın nedeni belli oldu
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Deniz kirliliği konusunda taviz vermeyen ve bu bağlamda gerek karadan gerekse havadan yaptığı denetimlerle İzmit Körfezi’ni olası tehlikelere karşı koruyan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Tütünçiftlik Sahili’nde denizin kırmızı renge dönüştüğünün görülmesi üzerine detaylı bir incelemede bulundu. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, söz konusu durumun mevsimsel geçişten kaynaklandığını bildirdi.

“İzmit Körfezi’ndeki kırmızılığın nedeni belli oldu

TÜBİTAK’TA ANALİZ EDİLDİ

Türkiye’de en sıkı deniz denetimi yapan kurumların başında gelen Kocaeli Büyükşehir, konuyla ilgili yaptığı araştırma sonucunda müsilaj ya da gemilerden kaynaklanabilecek herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. İzmit Körfezi’nde renk değişimi gözlenen bölgelerden numuneler alınarak TÜBİTAK-MAM Deniz Araştırmaları ve Teknolojileri Laboratuvarlarında analiz edilmesini sağlayan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, İzmit Körfezi’nde endişe edilecek bir durumun olmadığını bildirdi.

“İzmit Körfezi’ndeki kırmızılığın nedeni belli oldu

MÜSİLAJ OLUŞUMU GÖZLENMEDİ

TÜBİTAK-MAM tarafından numuneler üzerinde yapılan mikroskobik incelemeler sonucunda söz konusu renk değişiminin mevsimsel olarak fitoplankton çoğalmasından kaynaklandığı belirlendi.  Büyükşehir tarafından yapılan açıklamada, “İncelemelerde; herhangi bir müsilaj oluşumu gözlenmemiş olup, numunelerde bir dinoflagellat türü olan prorocentrummicans’ın aşırı çoğaldığı ve red-tide olayına sebep olduğu tespit edilmiştir. Bu canlı türü İzmit Körfezi’nde yerleşik bir tür olup, uygun koşullar oluştuğu takdirde aşırı çoğalarak zaman zaman bu tür biyolojik değişim olaylarının görülmesine neden olmaktadır” denildi.

BİYOLOJİK DEĞİŞİM OLAYLARI

Marmara Denizinin farklı kesimlerinde de gözlenen bu olayın en önemli sebebinin ise yağış sonrasında azot ve fosfor gibi besin elementlerinin deniz ortamına girmesinden kaynaklandığı ifade edildi. Büyükşehir yetkilileri, ilkbahar aylarında suyun renginin kırmızı veya kahverengiye dönmesine neden olan söz konusu biyolojik değişimin kısa süreliğine görülebileceğini belirtti.

Kaynak: BÜLTEN

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13 Mar 2024 - 11:29 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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Yorumlar

(1)
01

Xx - Ne mevsimseli artık deniz kaldırmıyor bukadar atığı. Marmara denizi değil artık Marmara bio-kimyasal atık alanı olmalı ismi. Türkiye nüfusunun %50 si buraya pisliyor. Ne olamasını bekliyorsunuz.

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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