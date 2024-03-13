Bakanlık yolsuzluk iddiasıyla okul müdürü ve yardımcısını açığa aldı

KARDEŞİNİN ŞİRKETİNE PARA AKTARDI

Milli Eğitim eski Bakanı Mahmut Özer döneminde ara eleman açığının kapatılması için Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) projesi başlatılmıştı. Bakanlık tarafından bu projeye dahil olan firmalara çırak başına asgari ücretin üçte ikisi kadar ödeme yapıldı. İddiaya göre 8 buçuk aylık ustalık telafi eğitimi programı için Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 22 bin çırak kaydedildi. Kimlik numarası ile usulsüz kayıt yapılan öğrencilere ders veriliyormuş gibi gösterildiği, müdür yardımcısı S.K.’nın kardeşine ait şirket ile birlikte pek çok şirkete para aktarıldığı ileri sürüldü.

MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCISI AÇIĞA ALINDI

İl Milli Eğitim Müdürlüğü geçen yıl Haziran ayında okul müdürü R.Ş. ve müdür yardımcısı S.K. hakkında soruşturma açtı. Rakamların oldukça yüksek olduğunun öğrenilmesi sonrasında soruşturmayı Milli Eğitim Bakanlığı devraldı. Bakanlık yaptığı soruşturmanın ardından okul müdürü ve müdür yardımcısını açığa aldı.

BAKANLIĞIN SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen iddialarla ilgili olarak, “Milli Eğitim Bakanlığımızın soruşturması sürüyor. Bir açıklama yapmam doğru olmaz. Rakamlara dair bir bilgim olmadığı için kamuoyunda dolaşan rakamlar için doğru veya yanlış diyemem. Okulun müdürü ve müdür yardımcısı soruşturmanın daha şeffaf yürütülmesi amacıyla geçici olarak görevden alındı.” dedi.