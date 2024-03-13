Milletvekili Aşıla seçim çalışmalarına katıldı

YRP Kocaeli Milletvekili seçilen Mehmet Aşıla, seçildiği günden bu yana kente çok fazla gelmedi. Son olarak Kocaelispor’un, Tuzlaspor ile oynadığı karşılaşmayı protokol tribününde takip eden Milletvekili Aşıla, maçın ardından kentte kaldı. Aşıla, yerel seçimler için çalışmalarına devam eden başkan adaylarıyla birlikte şehrin sokaklarına indi. YRP Kartepe Belediye Başkan Adayı Berat Kansu ve YRP Başiskele Belediye Başkan Adayı Uğur Yüksel ile bir araya gelen Aşıla, seçim çalışmalarına katıldı.