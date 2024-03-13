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Sigara satışları dünyada azalırken Türkiye'de patladı

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Türkiye'de sigara satışı 2023'te yüzde 17,7'lik artışla 137,4 milyar adete ulaşarak rekor kırdı. Sigaradan hasılat da 288 milyar TL'ye ulaştı. Sigara satışı dünyada düşüş eğilimindeyken Türkiye'de son 10 yılda yüzde 50 arttı.

Sigara satışları dünyada azalırken Türkiye'de patladı mask
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Sigara satışları dünya genelinde düşüş eğilimindeyken Türkiye'de rekor kırıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Türkiye'de sigara satışları 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17,7 artışla 137,4 milyar  adete ulaşarak tüm zamanların zirvesine ulaştı.

1999 yılında 114,4 milyar adet olan ve 2013'te 91,7 milyar adete kadar gerileyen Türkiye'deki sigara satışları, daha sonraki 10 yılda yükseliş eğilimine girdi. 2023'te sigara satış rakamı, 2013'teki rakamın yüzde 50 üzerinde oldu. Türkiye'de sigara satışlarından elde edilen hasılat da geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 79,6 artışla 288 milyar TL'ye ulaştı.

Bu dönemde Türkiye'de sigara üretimi yüzde 12,9'luk artışla 189 milyar adete ulaşırken, bu rakamın 49,7 milyar adetlik kısmı ihraç edildi. Sigara ihracatından elde edilen gelir 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 14,8 artışla 490,6 milyon dolara yükseldi.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde her yıl yaklaşık 8 milyon kişi tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Türkiye'de de her yıl yaklaşık 100 bin kişinin bu nedenle öldüğü tahmin ediliyor.

 

Kaynak: Haber Merkezi

# Türkiye, HER

13 Mar 2024 - 11:59 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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