Büyükşehir meclisi son toplantısını yapacak

ÖNEMLİ KONULAR NİSAN MECLİSİNE BIRAKILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mart ayı meclis toplantısı bugün saat 15.00’te Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 41 gündem maddesinin görüşüleceği toplantıda önemli konular dairesine iade edilerek yerel seçimlerin ardından yeni seçilecek meclis üyeleri ve belediye başkanlarının değerlendirilmesine bırakıldı.

ANTİKKAPI’YA DEVREDECEKLER

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın tekrar aday gösterilmesi üzerine seçim çalışması nedeniyle meclise başkanlık yapmayacak. Mecliste görüşülecek konular arasında yapımı bitmek üzere olan ve kısa zamanda hizmete alınması planlanan Milli İrade Meydanındaki işletmeler devredilecek. Büfe, kafeterya ve çay bahçesi Büyükşehir’in şirketi olan Antikkapı’ya verilecek. Mecliste imar konularında önemli konuların tamamı nisan ayı meclisine bırakıldı. Seçimlerden sonra yeni seçilecek meclis ve komisyonların konuları tartışarak değerlendirmesi için önemli gündem maddeleri dairelerine iade edildi.