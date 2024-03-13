Komşuda akıllara durgunluk veren görüntüler!

Sakarya'da akıllara durgunluk veren iki ayrı görüntü cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda alındı. Bir görüntüde D-100 kara yolunda bir kişinin motosiklet üstünde motosiklet taşıdığı görülüyor. Cep telefonu kamerasına yansıyan bir diğer görüntüde ise sürücünün motosikletin üstünde yatarak hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe saydığı anlar yer alıyor.

Kaynak: İHA