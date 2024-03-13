Komşuda akıllara durgunluk veren görüntüler!

Sakarya'da akıllara durgunluk veren iki ayrı görüntü cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda alındı. Bir görüntüde D-100 kara yolunda bir kişinin motosiklet üstünde motosiklet taşıdığı görülüyor. Cep telefonu kamerasına yansıyan bir diğer görüntüde ise sürücünün motosikletin üstünde yatarak hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe saydığı anlar yer alıyor.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.